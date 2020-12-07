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Дмитрий Лошагин может выйти из колонии

Дмитрий Лошагин может выйти из колонии
Иллюстрация: Архив DK.RU

Фотографу Дмитрию Лошагину, отбывающему срок за убийство своей жены, могут изменить меру пресечения. Он был приговорен к десяти годам в колонии и отбыл большую часть срока.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Дмитрий Лошагин подал ходатайство о замене неотбытой им части наказания в виде лишения свободы в колонии на ограничение свободы. Оставшаяся часть срока — три года и 25 дней. Как рассказал Znak.com адвокат Дмитрия Лошагина Сергей Лашин, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа, и фактически это означает, что он не должен выезжать за пределы муниципалитета, где проживает, обязан соблюдать комендантский час с 22:00 до 06:00 и не менять место жительства и работы. 

Суд по результатам заседания установил, что вред пострадавшей стороне погашен в полном объеме. Суд установил, что Лошагин характеризуется исключительно с положительной стороны, участвует в общественных мероприятиях, читает книги, работает в столярной мастерской, у него 16 поощрений и только одно взыскание за то, что он один раз не поздоровался. Но оно уже погашено. С учетом обстоятельств, суд пришел к закономерному решению, — сказал изданию адвокат. 

Он отметил, что жить фотограф планирует в Екатеринбурге, и у него уже есть рекомендательное письмо от потенциального работодателя. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как сообщал DK.RU, в августе 2013 г. в лесу под Первоуральском было найдено обгоревшее тело уральской модели Юлии Прокопьевой. Вскоре ее супруг Дмитрий Лошагин был арестован по подозрению в убийстве. По этому делу прошло целых два судебных процесса. По итогам первого в декабре 2014 г. фотограф был признан невиновным и отпущен на свободу за недостаточностью доказательств. Прокуратура учла все огрехи и со второй попытки летом 2015 г. добилась для Дмитрия Лошагина 10 лет заключения в колонии

Ранее также сообщалось, что в колонии Дмитрий Лошагин снимает по заказу ГУФСИН крещенские купания заключенных. В это время его знаменитый лофт на улице Белинского, где, по версии следствия, и была убита Юлия Прокопьева, то сдавали в аренду, то пытались продать. Сам фотограф пытался получить наследство, оставшееся от жены. 

Автор: Анна Хлебникова
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