В историческом особняке у «Тихвина» запустят уникальный гастропроект

Здание на ул. Сакко и Ванцетти, соседствующее с элитным жилым комплексом, когда-то принадлежало предпринимателю Павлу Флоринскому. В июне мэрия продала его на аукционе.

Двухэтажный дом XIX в. площадью 200 кв. м. и прилегающий к нему участок в 414 кв. м. чиновники оценили в 17,9 млн руб. Здание признано объектом культурного наследия, сейчас оно нуждается в комплексной реставрации.

Восстановлением «Дома Флоринского» займется холдинг «Деловой дом на Архиерейской». У компании есть опыт работы с историческими объектами: в ее «портфолио» — реконструкция «Здания духовного ведомства» на Чапаева, 14/5. Сейчас она занимается «Усадьбой ротмистра Переяславцева» на Карла Либкнехта, 3.

В «Доме Флоринского» будут полностью обновлены внутренние коммуникации и инженерные системы, а также созданы интерьеры, соответствующие тем, что были в XIX в. Прилегающую к зданию территорию приведут в порядок. Куратор рассчитывает завершить работы за год. После этого в здание-памятник «заедет» гастропроект.

Статусное расположение здания, а также его историческая значимость предполагают взвешенный и обдуманный подход к выбору арендатора, который займет отреставрированные помещения. Сейчас активно рассматривается проект одного из известных рестораторов Екатеринбурга. При рассмотрении первичной концепции участники сошлись во мнении, что в «Доме Флоринского» должен появиться уникальный гастропроект как для жителей города, так и туристов со всего мира, — прокомментировали представители «Делового дома на Архиерейской» (цитата по e1.ru).

Напомним, что П. М. Флоринский был предпринимателем (содержал магазины готовой одежды) и меценатом: оплатил строительство здания «Лечебницы врачей-специалистов» на перекрестке Малышева — Пушкина. Сейчас там находится стоматологическая поликлиника № 1.

Ранее DK.RU рассказывал, что Корпорация «Маяк» займется реставрацией другого памятника в центре — особняка купца М. А. Нурова на ул. Чапаева, 1. Работы оцениваются в 100 млн руб. О планах по реставрации объекта сообщил вице-президент компании Олег Мошкарев. Предполагается, что после ремонта в здании разместится арт-кластер с мастерскими художников, студиями музыкантов и другими пространствами.

Мы также писали, что мэрия Екатеринбурга продаст на торгах 11 исторических зданий. В их числе — «Дом купца П. Я. Сапожникова», который расположен на перекрестке ул. Горького, 49 и ул. Энгельса, 1, часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых на Вайнера, 16 и другие объекты.

Более 500 млн руб. власти Екатеринбурга направят на реставрацию 14 объектов культурного наследия в ближайшие четыре года. В их числе здание первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей», «Фабрика-кухня УЗТМ» — памятник конструктивизма на Уралмаше, «Дом контор» и другие объекты.