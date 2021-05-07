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Более 500 млн рублей направят власти Екатеринбурга на реставрацию архитектурных памятников

комплекс зданий библиотеки им. Герцена на ул. Чапаева ждет реконструкция
комплекс зданий библиотеки им. Герцена на ул. Чапаева ждет реконструкция. Иллюстрация: 2Gis

Мэрия утвердила список объектов культурного наследия, которые будут отремонтированы до 2025 г. Большинство из них находится в центре города, но есть и здания на Уралмаше.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Документ, подписанный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, размещен на официальном сайте. В списке архитектурных памятников — 14 позиций. К реставрации большинства объектов планируется приступить в текущем году. Так, в 2021 г. должны направить 3,2 млн руб. на  ремонт здания первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей». Этому архитектурному памятнику уже более 170 лет. Как рассказывал DK.RU, на площадке временно разместился Екатеринбургский театр кукол, в постоянном здании которого сейчас также ведется ремонт. В дальнейшем «Коллизей» передадут театру «Провинциальные танцы».

Еще один объект из списка — «Фабрика-кухня УЗТМ». Это памятник конструктивизма на Уралмаше. Год назад в здании произошел пожар, сгоревшее крыло законсервировали. По оценке, которая проводилась после пожара, на восстановление объекта необходимо 400 млн руб. Сумма, указанная в подписанном Орловым документе, существенно меньше. В течение трех лет на восстановительные работы планируется выделить чуть более 181 млн руб.: 66,8 млн руб. — в текущем году, 60,1 млн руб. — в следующем, еще 54,1,1 млн руб. — в 2023 г. Согласно планам муниципальных властей, на эти деньги проведут историко-культурную экспертизу объекта, выполнят ремонт как самого здания, так и наружных сетей — чтобы приспособить его «для современного использования». Отметим, сейчас здесь располагается центр культуры «Орджоникидзевский» и Екатеринбургская академия современного искусства. «Фабрика-кухня» — самый дорогой объект из списка.

Среди других архитектурных памятников, реставрация которых начнется в 2021 году:

  • «Дом контор» на ул. Малышева–8 Марта — 1,4 млн руб.;
  • усадьба Давыдовых и усадьба Ошуркова на ул. Чапаева (сейчас здесь находится библиотека им. Герцена) — 1,9 млн руб.;
  • усадьба Блохиной на ул. Розы Люксембург — 1,3 млн руб.;
  • дом Гофмейстера на ул. Малышева, 35 — 1 млн руб.;
  • деревянный дом купца Осокина на ул. Энгельса, 16 — 310 тыс. руб.

Еще 321,8 млн руб. до 2025 г. выделят на другие архитектурные памятники, адреса которых в документе не названы.

Отметим, что реставрацию исторических объектов в последнее время городские власти стремятся переложить на плечи частных инвесторов. В январе 2020 г. DK.RU рассказывал, что мэрия намерена выставить на приватизацию несколько зданий, относящихся к культурному наследию. В их числе — «Дом купца П. Я. Сапожникова», который расположен на перекрестке ул. Горького, 49 и ул. Энгельса, 1, часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых на Вайнера, 16 и другие объекты.

С помощью частного капитала хотят отреставрировать и еще одно значимое для города здание — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. В марте 2021 г. первый заместитель руководителя агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Михаил Пономарев заявил, что здание возможно переделать под пятизвездочный отель. Сейчас поиском инвестора занимается само агентство совместно с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ):

Уже есть желающие. В течение полугода мы определим самого крупного и финансово стойкого арендатора, который готов взяться за реализацию концепции, — сообщил Михаил Пономарев.

В Екатеринубрге есть несколько удачных примеров реконструкции памятников архитектуры частными инвесторами, которые вдохнули в здания новую жизнь. Один их них — «Синара-Центр», появившийся на месте бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на Виз-бульваре. DK.RU подробно рассказывал историю восстановления этого объекта.

Автор: Инна Вейн
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