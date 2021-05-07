Более 500 млн рублей направят власти Екатеринбурга на реставрацию архитектурных памятников

Мэрия утвердила список объектов культурного наследия, которые будут отремонтированы до 2025 г. Большинство из них находится в центре города, но есть и здания на Уралмаше.

Документ, подписанный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, размещен на официальном сайте. В списке архитектурных памятников — 14 позиций. К реставрации большинства объектов планируется приступить в текущем году. Так, в 2021 г. должны направить 3,2 млн руб. на ремонт здания первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей». Этому архитектурному памятнику уже более 170 лет. Как рассказывал DK.RU, на площадке временно разместился Екатеринбургский театр кукол, в постоянном здании которого сейчас также ведется ремонт. В дальнейшем «Коллизей» передадут театру «Провинциальные танцы».

Еще один объект из списка — «Фабрика-кухня УЗТМ». Это памятник конструктивизма на Уралмаше. Год назад в здании произошел пожар, сгоревшее крыло законсервировали. По оценке, которая проводилась после пожара, на восстановление объекта необходимо 400 млн руб. Сумма, указанная в подписанном Орловым документе, существенно меньше. В течение трех лет на восстановительные работы планируется выделить чуть более 181 млн руб.: 66,8 млн руб. — в текущем году, 60,1 млн руб. — в следующем, еще 54,1,1 млн руб. — в 2023 г. Согласно планам муниципальных властей, на эти деньги проведут историко-культурную экспертизу объекта, выполнят ремонт как самого здания, так и наружных сетей — чтобы приспособить его «для современного использования». Отметим, сейчас здесь располагается центр культуры «Орджоникидзевский» и Екатеринбургская академия современного искусства. «Фабрика-кухня» — самый дорогой объект из списка.

Среди других архитектурных памятников, реставрация которых начнется в 2021 году:

«Дом контор» на ул. Малышева–8 Марта — 1,4 млн руб.;

усадьба Давыдовых и усадьба Ошуркова на ул. Чапаева (сейчас здесь находится библиотека им. Герцена) — 1,9 млн руб.;

усадьба Блохиной на ул. Розы Люксембург — 1,3 млн руб.;

дом Гофмейстера на ул. Малышева, 35 — 1 млн руб.;

деревянный дом купца Осокина на ул. Энгельса, 16 — 310 тыс. руб.

Еще 321,8 млн руб. до 2025 г. выделят на другие архитектурные памятники, адреса которых в документе не названы.

Отметим, что реставрацию исторических объектов в последнее время городские власти стремятся переложить на плечи частных инвесторов. В январе 2020 г. DK.RU рассказывал, что мэрия намерена выставить на приватизацию несколько зданий, относящихся к культурному наследию. В их числе — «Дом купца П. Я. Сапожникова», который расположен на перекрестке ул. Горького, 49 и ул. Энгельса, 1, часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых на Вайнера, 16 и другие объекты.

С помощью частного капитала хотят отреставрировать и еще одно значимое для города здание — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше. В марте 2021 г. первый заместитель руководителя агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Михаил Пономарев заявил, что здание возможно переделать под пятизвездочный отель. Сейчас поиском инвестора занимается само агентство совместно с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ):

Уже есть желающие. В течение полугода мы определим самого крупного и финансово стойкого арендатора, который готов взяться за реализацию концепции, — сообщил Михаил Пономарев.

В Екатеринубрге есть несколько удачных примеров реконструкции памятников архитектуры частными инвесторами, которые вдохнули в здания новую жизнь. Один их них — «Синара-Центр», появившийся на месте бывшего госпиталя Верх-Исетского завода на Виз-бульваре. DK.RU подробно рассказывал историю восстановления этого объекта.