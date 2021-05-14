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Особняк у «Тихвина» продают по цене однокомнатной квартиры в нем

Особняк у «Тихвина» продают по цене однокомнатной квартиры в нем
Иллюстрация: ural-n.ru

Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу двухэтажный дом площадью 200 кв. м. вместе с участком в 414 кв. м. Здание находится на ул. Сакко и Ванцетти, по соседству с элитным жилым комплексом.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Дом П. М. Флоринского, построенный в XIX веке, чиновники оценили в 17,9 млн руб. Из них рыночная стоимость земли составляет в 5,1 млн руб. Однако новый владелец (если особняк приобретут) не сможет там ничего построить из-за охранного статуса: здание признано объектом культурного наследия.

П. М. Флоринский был предпринимателем (содержал магазины готовой одежды) и меценатом: оплатил строительство здания «Лечебницы врачей-специалистов» на перекрестке Малышева — Пушкина. Сейчас там находится стоматологическая поликлиника № 1.

Дом на Сакко и Ванцетти, 69 продадут на аукционе 8 июня. Потенциальному покупателю нужно внести задаток в 7,5 млн руб. Сбор заявок на участие в торгах стартовал 7 мая, он закончится 2 июня.  

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге выставлены на продажу несколько исторических зданий, расположенных в центре города. Цены разные: так особняк на ул. Розы Люксембург, 8/10 можно приобрести за 29 млн руб., а другой, на ул. Малышева, 43 — за 44 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что мэрия продаст на торгах 11 исторических зданий. В их числе — «Дом купца П. Я. Сапожникова», который расположен на перекрестке ул. Горького, 49 и ул. Энгельса, 1, часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых на Вайнера, 16 и другие объекты.

Более 500 млн рублей власти Екатеринбурга направят на реставрацию 14 объектов культурного наследия в ближайшие четыре года. В их числе здание первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей», «Фабрика-кухня УЗТМ» — памятник конструктивизма на Уралмаше, «Дом контор» и другие объекты. 

Автор: Виктория Говорковская
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