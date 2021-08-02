Игорь Алтушкин вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, а Андрей Козицын из него выбыл

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Глава Русской медной компании отмечен в нем впервые.

Игорь Алтушкин занял 497-е место в списке 500 богатейших бизнесменов мира. По данным BBI, состояние главы металлургического холдинга на 2 августа 2021 г. достигло $5,86 млрд (ок. 428,6 млрд руб.). С начала года стоимость его активов выросла на $2,11 млрд. «Соседи» Игоря Алтушкина по рейтингу — «король игрушек» Франсис Чой (496-е место, 5,86 млрд долларов) и председатель совета директоров и CEO Starbucks Говард Шульц (498-е место, 5,84 млрд долларов).

В настоящий момент в рейтинге Bloomberg Billionaires Index 24 россиянина. За январь-июль 2021 г. их состояние в совокупности увеличилось на $39,4 млрд. Самый значительный рост зафиксирован у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова (плюс $6,14 млрд, до $29,2 млрд).

В последние полгода из списка 500 богатейших людей мира выбыл гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Напомним, что главы РМК и УГМК активно занимаются благотворительностью. Так, в июне Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы в Зеленой Роще.

Реконструкция будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что медучреждение будет государственным, его передадут области. Работы смогут начать после того, как губернатор подпишет официальное распоряжение.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процесс исключения Екатерининской больницы из списка объектов культурного наследия России. Охранный статус здания существенно ограничивает возможности реконструкции.

Напомним, в ноябре 2020 г. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»). Была отмечена помощь бизнесменов региону в борьбе с коронавирусом.

Предприниматели входят в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный DK.RU на основе экспертного опроса.