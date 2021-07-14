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Уральские бизнесмены создали фонд для восстановления заброшенной больницы в Зеленой Роще

Уральские бизнесмены создали фонд для восстановления заброшенной больницы в Зеленой Роще
Иллюстрация: DK.RU

Реконструировать здание вызвались руководители УГМК, РМК и «Сима-ленд». На месте заброшенной больницы планируют создать современную клинику, которая потребует примерно 2,5 млрд руб. вложений.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Бизнесмены Урала создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы в Зеленой Роще. Согласно базе СПАРК, учредители организации — гендиректор УГМК Андрей Козицын, основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и «Русская медная компания», председателем совета директоров которой является Игорь Алтушкин, сообщает Znak.com.

Фонд был зарегистрирован 29 июня 2021 г. под проект реконструкции больницы. Предприниматели готовы восстановить здание для размещения там медицинского учреждения. Работы оцениваются примерно в 2,5 млрд руб.

Директором созданного фонда утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины, сообщает justmedia.ru

Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займёт какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния, - комментирует Прусевич.

О том, что в восстановлении здания участвуют известные бизнесмены, стало известно в декабре 2020 г. Инвесторы заявили, что реконструкция будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, на это дается пять лет. Планируется, что медучреждение будет государственным, его передадут области. Работы смогут начать после того, как губернатор подпишет официальное распоряжение.

Неделю назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процесс исключения Екатерининской больницы из списка объектов культурного наследия России. Охранный статус здания существенно ограничивает возможности реконструкции.

Изменение статуса позволит создать на этом месте многофункциональный медицинский центр на принципах государственного-частного партнерства, — пояснила агентству пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.

Ранее DK.RU сообщал, что в ноябре 2020 г. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами в главной номинации премии «Человек года», организаторами которой уже 11 лет выступает издание «Деловой квартал».

Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести премию в привычном офлайн-формате, вручение статуэток проходило без зрителей — впервые за всю историю проекта.

Автор: Владимир Грибанов
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