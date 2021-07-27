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Стадион «Калининец» обновят к Универсиаде почти за 2,5 млрд рублей

Стадион «Калининец» обновят к Универсиаде почти за 2,5 млрд рублей
Иллюстрация: oporagroup.com

Часть средств — 1,4 млрд руб. — пойдут на строительно-монтажные работы, еще 500 млн руб. — на закупку оборудования. Остальное пустят на благоустройство и развитие инфраструктуры.

#СПОРТ#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

На портале госзакупок появилась информация о проведении торгов на реконструкцию стадиона «Калининец» к предстоящим Всемирным студенческим играм. Как прописано в прикрепленных к закупке документах, подрядчик должен закончить работы до 20 февраля 2023 года. Весь процесс будет транслироваться через онлайн-камеры, установленные на площадке. заказчиком работ выступает администрация Екатеринбурга.

Реставрации подвергнется легкоатлетическая арена. Появятся на территории комплекса и новые объекты — как спортивные, так и бытовые. Крытый спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв. м пристроят к действующему административно-бытовому зданию, рядом расположат новый разминочный стадион для метания спортивных снарядов. Кроме того, возведут еще один административно-бытовой корпус с трибунами и навесом. Также на территории «Калилинца» появится возможность разместить временные трибуны.

Напомним, предстоящая реконструкция стадиона — уже вторая за последние пять лет. В 2017 г. «Калининец» обновляли  для проведения тренировок футбольных команд во время ЧМ-2018. Тогда модернизация спорткомплекса обошлась в 191 млн руб. Кроме того, в августе 2018 года из бюджета было выделено 128,5 млн руб. на обустройство стадиона.

Как ранее писал DK.RU, в июне мэрия Екатеринбурга решила передать организаторам Универсиады следующие объекты для проведения соревнований:

  • МАУ «СОК «Калининец»;
  • бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;
  • крытый каток МБУ СШ «Юность»;
  • бассейн школы «Юность»;
  • МАУ «ФОК «Соболь»;
  • Театр юного зрителя.

Первые пять объектов, видимо, станут тренировочными площадками для команд, ведь для соревнований готовят более масштабные комплексы.

Также DK.RU рассказывал о том, как идет строительство Деревни Универсиады. Под Екатеринбургом возводят не только спортивные объекты, но и жилой район Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура. 

Частично средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики город получил около 10 млрд руб.

Универсида пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. В течение 12 дней спортсмены более чем из 150 стран мира будут бороться за званием лучших в 18 спортивных дисциплинах.

Автор: Инна Вейн
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