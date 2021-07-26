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Самолет Екатеринбург — Бургас будет летать из Кольцово каждое воскресенье

Самолет Екатеринбург — Бургас будет летать из Кольцово каждое воскресенье
Иллюстрация: pixabay.com

Кольцово наращивает объем перелетов. Еще один регулярный рейс запустили из екатеринбургского аэропорта за границу на прошедшей неделе. Летать в Бургас будет Airbus A320.

#КОЛЬЦОВО#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Из аэропорта Кольцово начали летать самолеты в Болгарию. Полеты в Бургас возобновили с 25 июля, пока их будут выполнять раз в неделю.

Каждое воскресенье рейс Екатеринбург — Бургас будет выполнять Airbus A320. Отправление из Екатеринбурга в 14.45, обратный рейс будет прибывать в 00.40 понедельника. До сентября 2019 г. рейсы Екатеринбург — Бургас были регулярными, за год по этому направлению летали 8,2 тыс. пассажиров.

Напомним, неделю назад стало известно, что из Екатеринбурга можно улететь прямым рейсом в Мексику. Перевозчиком стала авиакомпания Azur Air, пока запланировано два рейса  Екатеринбург — Канкун в неделю.

DK.RU писал ранее, что с августа авиакомпания S7 отменила рейсы из Екатеринбурга на Кипр. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, последний вылет запланирован на 29 июля. Причины сворачивания перелетов не известны. Возможно, перевозчик хочет направить борты на более массовые направления, такие как Турция.

В целом с июня количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» увеличилось. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам.

Известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.

Автор: Александра Клименко
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