Из Екатеринбурга в Мексику можно будет улететь прямым рейсом

Регулярные перевозки в Канкун будет осуществлять крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air. При однократном въезде на срок до 180 дней российским туристам не нужна мексиканская виза.

Авиакомпания Azur Air назначена регулярным перевозчиком на направлении Екатеринбург — Канкун (Мексика). Сейчас запланировано два рейса в неделю. Эта информация была опубликована на сайте Росавиации.

Однако глава департамента дистрибуции ANEX Tour (стратегический партнер Azur Air) Рашад Бунядов отметил, что рейсы в Мексику из регионов России будут запущены не раньше ноября.

В настоящий момент попасть из России в Мексику можно только через Москву. Туристам из России не надо соблюдать карантин или предъявлять результаты ПЦР-теста. При однократном въезде на срок до 180 дней им даже не нужна виза.

Ранее DK.RU сообщил, что с августа авиакомпания S7 отменила рейсы из Екатеринбурга на Кипр. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, последний вылет запланирован на 29 июля. Причины сворачивания перелетов не известны. Возможно, перевозчик хочет направить борты на более массовые направления, такие как Турция.

Напомним, что с июня количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» увеличилось. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам.

Чтобы попасть в Грецию, туристам придется не позднее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную электронную анкету, которая содержит QR-код, необходимый для въезда в страну. Он выдается при наличии как минимум одного документа из нижеприведенного списка:

сертификата о завершении вакцинации, сделанный не позднее чем за 14 дней до даты въезда; отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 с переводом на английский (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа);

справки о перенесенном COVID-19 и выздоровлении;

справки о наличии антител, с переводом на английский язык;

справки о вакцинировании препаратом, признанным в Греции (Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Напомним, на текущий момент из Екатеринбурга есть прямые рейсы в такие зарубежные города, как Каир, Дубай, Шарджа, Ереван, Минск. Ранее DK.RU сообщал об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга.

Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.