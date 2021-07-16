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S7 отменила перелеты из Екатеринбурга на Кипр

S7 отменила перелеты из Екатеринбурга на Кипр
Иллюстрация: страница компании в Facebook

Первый рейс авиакомпании из Кольцово в Ларнаку состоялся 17 июня. Вылеты совершались еженедельно по четвергам. Обратный рейс был по средам. Спустя месяц перевозчик решил их свернуть.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

С августа S7 отменяет рейсы из Екатеринбурга на Кипр. Согласно расписанию аэропорта Кольцово, последний вылет запланирован на 29 июля. Причины сворачивания перелетов не известны. Возможно, перевозчик хочет направить борты на более массовые направления, такие как Турция.

Впрочем, это решение не создаст проблем желающим отправиться из Екатеринбурга на Кипр — из Кольцово в Ларнаку продолжат летать Azur air, Nordwind, «Уральские авиалинии» и «Победа».  

Напомним, что с июня количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» увеличилось. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам.

Чтобы попасть в Грецию, туристам придется не позднее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную электронную анкету, которая содержит QR-код, необходимый для въезда в страну. Он выдается при наличии как минимум одного документа из нижеприведенного списка:

  • сертификата о завершении вакцинации, сделанный не позднее чем за 14 дней до даты въезда; отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 с переводом на английский (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа);
  • справки о перенесенном COVID-19 и выздоровлении;
  • справки о наличии антител, с переводом на английский язык;
  • справки о вакцинировании препаратом, признанным в Греции (Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Напомним, на текущий момент из Екатеринбурга есть прямые рейсы в такие зарубежные города, как Каир, Дубай, Шарджа, Ереван, Минск. Ранее DK.RU сообщал об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга.

Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.

Автор: Виктория Говорковская
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