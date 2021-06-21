Кольцово увеличивает число международных рейсов на курорты

Из Екатеринбурга возобновляются прямые перелеты сразу в несколько стран. В частности, улететь можно будет в Грецию и Болгарию, но для этого нужны документы об отсутствии коронавируса.

Аэропорт «Кольцово» постепенно увеличивает число заграничных рейсов. С 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямой рейс из Екатеринбурга в Грецию (Ираклион). Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы из Кольцово будут выполняться каждый четверг.

Чтобы попасть в Грецию, туристам придется не позднее чем за 24 часа до вылета заполнить специальную электронную анкету, которая содержит QR-код, необходимый для въезда в страну. Он выдается при наличии как минимум одного документа из нижеприведенного списка:

сертификата о завершении вакцинации, сделанный не позднее чем за 14 дней до даты въезда; отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 с переводом на английский (должен быть сделан не ранее чем за 72 часа);

справки о перенесенном COVID-19 и выздоровлении;

справки о наличии антител, с переводом на английский язык;

справки о вакцинировании препаратом, признанным в Греции (Pfizer, Moderna, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

Сертификат о вакцинации должен быть выдан государственным органом и оформлен в соответствии с действующим законодательством. Помимо английского для сертификата допускаются французский, немецкий, итальянский, испанский и даже русский языки. Требования по наличию соответствующих справок касаются взрослых путешественников и детей старше 5 лет.

Кроме того, с 8 июля так же по четвергам «Уральские авиалинии» будут летать на Кипр (Пафос).

С 28 июня ожидается запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Болгарию. Это связано с тем, что Россия возобновляет полномасштабное авиасообщение с девятью странами с 22 июня. Речь идет о Турции, США, Болгарии, Бельгии, Италии, Кипра, Северной Македонии, Иордании и Ирландии. Решение вступит в силу с 28 июня. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, из Екатеринбурга можно будет раз в неделю улететь в два туристических центра Болгарии — Бургас и Варну.

Напомним, на текущий момент из Екатеринбурга есть прямые рейсы в такие зарубежные города, как Каир, Дубай, Шарджа, Ереван, Минск. Ранее DK.RU сообщал об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот»), открыл продажу билетов на новые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга.

Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.