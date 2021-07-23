«Магнит» купил уральскую сеть «Мегамарт»

Краснодарский ритейлер планировал приобрести холдинг Dixy Holding Limited, куда входят супермаркеты «Дикси» и «Мегамарт», за 92,4 млрд руб. Но в итоге заплатил на несколько миллиардов меньше.

О том, что «Магнит» планирует купить Dixy Holding Limited, стало известно в мае. Предполагалось, что стороны завершат сделку не ранее 31 августа, однако процесс завершился в июле.

Стоимость сделки составила 87,6 млрд руб. — на 4,8 млрд меньше, чем планировалось. Коррекция цены произошла из-за изменения количества приобретаемых магазинов (2 477).

«ДИКСИ» и «Мегамарт» продолжат работать под собственными брендами. Управлять бизнесом «ДИКСИ» будет текущий менеджмент «Магнита».

Ограниченное число магазинов может быть закрыто, а некоторые торговые точки могут быть переформатированы в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры, дарк-сторы или пройти редизайн — решения будут приниматься постепенно на основании глубокого анализа каждого отдельного магазина с учетом экономики пост-синергии, — сообщается в пресс-релизе компании.

Завершение интеграции запланировано на конец 2022 — нач. 2023 г.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с президентом компании «Магнит» Яном Дюннингом, что ритейлер поддержит свердловских производителей и обеспечит уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен на продукты. Так, в июле всего за одну неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России и поясняют почему.

16 июля в Екатеринбурге проводился «политический» соцопрос на эту тему. Горожанам предлагали высказаться: ощущают ли они рост цен, знают ли, что цены в «Магните» и «Пятерочке» были снижены по указанию губернатора, и поддерживают ли инициативу главы региона о заморозке цен на 20 основных продуктов.

Почти 80% респондентов отметили, что идею заморозки цен на 20 основных продуктовых товарных позиций поддерживают.

Интервьюеры отказались раскрыть заказчика опроса. Однако сообщили, что важны не столько результаты исследования, сколько возможность рассказать респондентам, что Евгений Куйвашев активно борется с сетями за снижение цен.