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Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен. «Виноваты» погода, ритейл и туризм

Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен. «Виноваты» погода, ритейл и туризм
Иллюстрация: coach.nine.com.au

За неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России.

#ИНФЛЯЦИЯ#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

В июне инфляция в регионе выросла на 0,91 процентных пункта и составила 6,55% в годовых расчетах (общероссийская — 6,5%). По мнению экспертов, ее разгоняет рост цен на овощи из «борщевого набора». За год, с июня 2020 г. по июнь 2021 г., морковь и свекла в Свердловской области подорожали вдвое. Резко выросли цены на картофель и капусту. 

Из-за неблагоприятных погодных условий летом и осенью 2020 г. значительная доля урожая овощей «борщевого набора» не подходила для длительного хранения. В результате запасы овощей были исчерпаны раньше, чем обычно. Это привело к росту доли более дорогих импортных овощей на прилавках. На рост цен также повлияла холодная погода в марте на юге России, из-за которой сроки сева и уборки урожая овощей были смещены на несколько недель, — поясняют в Банке России (цитата по znak.com).

Только за последнюю неделю стоимость белокочанной капусты увеличилась на 8% (в среднем 40 руб./кг.), моркови — на 5% (100 руб. 20 коп./кг.). Прибавили в цене творог, свинина, сосиски, детское питание, свежемороженая рыба, молоко, сметана, сыр, яйца, сахар, шоколадные конфеты, чай, хлеб, рис, пшено, греча и водка, сообщает justmedia.ru.

Наряду с продуктами в нашем регионе больше, чем в соседних, подорожали туры и авиаперелеты.

На фоне восстановления авиасообщения с Турцией и перегруженности отелей и гостиниц в Крыму и Краснодарском крае, на туры в Турцию формировался ажиотажный спрос. Так как в Свердловской области расположен крупнейший международный аэропорт Урала, туры с вылетом из Екатеринбурга покупали жители не только области, но и соседних регионов, и это привело к росту цен на авиаперелеты, — поясняет регулятор.

Напомним, что в начале июля свердловские фермеры попросили губернатора объявить режим ЧС, чтобы получить субсидии из федерального бюджета.

Сезон очень сложный. Мы не просим дополнительной бюджетной нагрузки. Но режим ЧС позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко, — пояснил заместитель председателя регионального Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексей Бондарев на заседании Координационного совета бизнес-объединений Свердловской области.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что сельхозпроизводители в любом случае в этом году получат убытки.

Мы прекрасно понимаем, что с овощами будет проблема, потому что сухо, потому что картошка плохо растет. Мы в нашем хозяйстве 300 га пшеницы посеяли в этом году. Хорошие всходы были, хорошие надежды были. И вот на тебе: ни одного дождя в Камышловском районе не было практически два месяца. Конечно, это трагедия для нас всех. Поэтому засуха будет иметь для нас очень негативные последствия в этом году. Я, например, просто в растерянности от своих будущих доходов. Мы вложили очень приличные деньги, миллионы рублей, чтобы посеять хорошую пшеницу высокой сортности. Если в этом году мы соберем 9-10 центнеров с гектара, если хоть что-то вырастет, то все равно получим убытки, — такой прогноз дал Мельниченко.

Автор: Виктория Говорковская
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