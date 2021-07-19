80% екатеринбуржцев хотят замораживания цен на продукты. Это тупик, — считает эксперт

Опубликованы результаты «политического» соцопроса о ценах. Его цель и заказчик неизвестны. Возможно, дело в сентябрьских выборах в Госдуму и Законодательное собрание.

16 июля в Екатеринбурге проводился соцопрос на животрепещущую тему — роста цен на продукты.

Горожанам предлагали высказаться:

• ощущают ли они рост цен;

• знают ли, что цены в «Магните» и «Пятерочке» были снижены по указанию губернатора;

• поддерживают ли инициативу главы региона о заморозке цен на 20 основных продуктов.

Его результаты опубликовало ЕАН:

Рост цен на продукты питания фиксируют более 89% опрошенных.

Почти 35% знают, что сети «Магнит» и «Пятерочка» якобы снизили цены на ряд товаров по требованию губернатора Свердловской области.

Почти 80% поддерживают его предложение заморозить цены на 20 основных продуктовых товарных позиций.

Интервьюеры отказались раскрыть, кто заказал опрос. Однако сообщили, что важны не столько результаты исследования, сколько возможность рассказать респондентам, что Евгений Куйвашев активно борется с сетями за снижение цен.

Напомним, что глава региона возглавляет предвыборные списки «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму и Законодательное собрание.

Ранее Наталья Зубаревич, эксперт по региональной политике, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, высказала мнение о том, почему растут цены на еду. Она считает, что регулирование — это тупик:

Регулирование цен — дурацкая мера, потому что она бьет по производителям. Они на следующий год заложат меньше производства, чтобы не нести убытки — это будет и по сахару, и по гречке. Самые разумные меры общеизвестны — помощь малоимущим семьям, для которых эти цены важны, потому что у них в структуре потребления половину составляет еда. А у среднестатистического россиянина — треть. Помогать надо тем, кому нужно, а не давить производителя. Рынок все равно отыграет.

Эксперт добавила:

Наш народ очень любит, чтобы цены регулировали, потому что с экономическим образованием в школах большой провал. Люди не понимают, как связаны регулирование цен, появление дефицита и снижение объема производства или повышение цены.

Сейчас Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен. За последнюю неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России и поясняют почему.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что в этом году сельхозпроизводители точно получат убытки, и это отразится на ценах на продукты.