Евгений Куйвашев договорился с «Магнитом» о поддержке местных производителей

Около 160 свердловских предприятий реализуют свою продукцию через торговую сеть «Магнит», это 23% от общего числа поставщиков. Если соглашение заработает, то местных продуктов в сети станет больше.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с президентом компании «Магнит» Яном Дюннингом о том, что ритейлер поддержит свердловских производителей и обеспечит уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ранее Куйвашев заявил о старте переговоров и с другими торговыми сетями, работающими на территории Свердловской области. Необходимость их проведения связана с тем, что уральцы всерьез обеспокоены стоимостью продуктов в магазинах, особенно тех, что привозят из других городов.

На встрече с Яном Дюннингом губернатор отметил, что торговая сеть «Магнит» — давний партнер Свердловской области. В регионе действуют 870 торговых точек компании, в Первоуральске работает ее крупнейший логистический центр. Только за прошлый год в бюджет области поступило почти 900 млн руб. налогов от деятельности сети.

В период эпидемии «Магнит» включился в региональные благотворительные проекты, вместе с волонтерами обеспечивая уральцев продуктами и товарами первой необходимости. Губернатор предложил президенту торговой сети закрепить в соглашении другие меры поддержки жителей Свердловской области.

Предложение к «Магниту», как и ко всем торговым сетям, с которыми мы еще в мае начали переговоры, — расширить перечень социально значимых товаров. Многие семьи продолжают испытывать финансовые трудности из-за экономических последствий пандемии. Эти меры направлены прежде всего на то, чтобы им помочь. Кроме того, 160 наших предприятий реализуют свою продукцию через торговую сеть «Магнит». Доля местных поставщиков — 23%. Но я встречался с производителями, у них есть возможность и желание поставлять больше, — сказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор предложил руководству «Магнита» создать постоянно действующую рабочую группу по мониторингу цен на товары первой необходимости. Ян Дюннинг эту инициативу поддержал и попросил губернатора предоставить список тех уральских производителей, которые пока не представлены в магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с местными поставщиками, у нас есть специальная группа внутри компании, которая развивает это направление. Могу сказать, что нет лимитов в этой сфере. Считаю, что особого внимания заслуживает молочное животноводство и работа с фермерами, — сказал президент торговой компании.

Ранее DK.RU писал, что в целом крупные торговые сети закончили 2020 г. с рекордной прибылью. Так, чистая прибыль «Монетки» (бренд ООО «Элемент-Трейд») составила 3,9 млрд руб. Это абсолютный рекорд для компании. Оборот розничной торговли в магазинах сети «Кировский» по итогам 2020 г. вырос на 2-3%, компания впервые за последние несколько лет вышла в плюс. А компания X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка» и «Перекресток», создала новую сеть «Чижик», работающую в формате жесткого дискаунтера. В конце минувшего года «Чижики» открылись в Москве, но в 2021 г. собственники рассчитывают запустить около 40-50 магазинов по стране.