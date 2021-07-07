«На тех, кто ничего не может сказать, проще сэкономить. На силовом лобби вы не сэкономите»

Почему растут цены на еду и курорты, как чиновники стали основой среднего класса, каковы реальные последствия пандемии и можно ли доверять официальной статистике? — Наталья Зубаревич на DK.RU.

Наталья Зубаревич, эксперт по региональной политике, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ:

— На что нужно смотреть, чтобы оценить уровень жизни россиян? На все: по бюджетам одна картинка, по промышленности другая, по доходам грохнулись практически все, только Чукотка чудом уцелела. Но 2020-й прожит, интереснее, как дальше все это двигается в 2021-м.

За период с 2014 по 2019-й год реальные доходы упали на 6,5%, за ковидный 2020-й упали еще на 3%, а за первый квартал 2021 г. — упали еще почти на 4%. Поэтому статистику подзадержали, пока господин Путин не выступит (с посланием к Федеральному собранию — прим. ред.).

По уровню доходов населения мы откатились в 2011 г. Не думаю, что тогда все печалились, что у нас очень низкие доходы, но начиная с декабря 2014 г. все печалились, что становилось хуже.

Был маленький отскок в 2019 г. — 1%, но попробуйте ощутить его в своем кармане.

Реальные доходы падали до пандемии: гигантская девальвация, подорожание всего импорта — весь 2015-й и 2016-й гг. это хорошо било по голове. Тогда и цены на нефть падали. А мы — страна, которая много чего потребляет импортного. И экономический рост практически прекратился.

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Ковидная история посложнее: локдауны во втором квартале, многое не работало, люди сидели либо на «мифической», либо на пониженной зарплате. Государство выделило разные форматы помощи (дважды по 10 тыс. руб. на ребенка и др.). Росстат насчитал, что в 2019 г. уровень бедности был 12,4%, а в 2020 г. стал 12,1%: доходы падали, а бедность сокращалась — чтоб я так жил! Причину они назвали очень простую — выплаты семьям с детьми. Напоминаю, что у нас каждый пятый ребенок живет в бедной семье, с доходами ниже прожиточного минимума.

Про рост цен

Морковь с января до 21 июня подорожала на 225%, картошка — почти в два раза, капуста — на 75%, а лук репчатый — на 40%. Это все мы в основном производим сами. Но [ничего], кроме молодой капусты, еще не выросло. То есть мы мало заложили на хранение своей продукции. И частично это стало замещаться импортом, а он дороже.

Когда президент сказал, что самый большой рост цен был в прошлом году, он был немного неточен. Самый большой рост цен тогда был на гречку и сахар, а овощи [сейчас] подорожали в разы. Курица подорожала на 15%, так мы мяса птицы произвели на 3% меньше за этот же период — арифметика! Если поставки меньше, то цены будут расти — рынок должен балансироваться.

Цены растут в том числе потому, что агробизнес — это «друзья Путина»? Неправда: они только начали входить в картошку, морковку и лук.

Базовые агрохолдинги — это зерновое хозяйство, подсолнечник, сахарная свекла, молоко и мясо. Длительное время половину всего производства овощей давали хозяйства населения. Сейчас расширилась доля фермеров, начали входить агрохолдинги. Давайте не упрощать большие серьезные экономические вещи, не могут все агрохолдинги быть друзьями Путина. Это примитивизация.

Чего еще бояться? Гречка продолжает расти в цене: +9%, свинина +7%, рыба мороженая +7%. А производство — минус 8% с лишним! Цены будут продолжать расти и дальше. Рыба у нас в большей мере своя. Муки за январь-май произвели на 10% меньше, хлебобулочных изделий — на 5% меньше. Готовьтесь к некоторому росту цен на хлеб, а это пища самых низкодоходных групп населения. Подсолнечного масла произвели меньше на 14%. Предложение уменьшается, цены повышать нельзя, вывозить не положено — заградительная пошлина. Что сделает сельхозпроизводитель в следующем году? Уменьшит посевы.

К чему готовиться: сигареты +11%, но это акциз. Государство решило взять больше денег за вредные привычки. Если поедете отдыхать, то имейте в виду: гостиницы «три звезды» — плюс 30%. Вот оно, отсутствие конкуренции. Турцию открыли, посмотрим, что будет дальше. Гостиницы «две звезды» — плюс 17%, четыре и пять звезд — плюс 21%, санатории — плюс 10%. Готовьте вашу денежку, рост цен на отдых очень-очень серьезный.

Что хорошего? Как утверждает Росстат, у нас вообще не выросли коммунальные услуги — ноль процентов роста. Не индексировали с января, что ли? Обрадую: яйца подешевели на 5%, и будет сезонное снижение на помидоры и огурцы, а к августу они будут еще дешевле.

Регулирование цен — дурацкая мера, потому что она бьет по производителям. Они на следующий год заложат меньше производства, чтобы не нести убытки — это будет и по сахару, и по гречке. Самые разумные меры общеизвестны — помощь малоимущим семьям, для которых эти цены важны, потому что у них в структуре потребления половину составляет еда. А у среднестатистического россиянина — треть. Помогать надо тем, кому нужно, а не давить производителя. Рынок все равно отыграет.

Наш народ очень любит, чтобы цены регулировали, потому что с экономическим образованием в школах большой провал. Люди не понимают, как связаны регулирование цен, появление дефицита и снижение объема производства или повышение цены.

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После визита губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] в «Ашан» морковь стала стоить 99 руб., а не 189 руб. — как это делается? Пришел губернатор, гавкнул — и временно, и именно на эту партию цены опустили. Это ручное управление, к экономике отношения не имеет. Если продавец продает эту импортную мытую морковь себе в убыток, он отобьет разницу на других товарах.

Радуйтесь, что морковь по 90 руб., только вы не заметите, как по рублику-два повысят цены на полсотни товаров, чтобы покрыть убытки.

Как помочь тем, для кого эти цены крайне чувствительны? Дополнительными выплатами малоимущим, чтобы компенсировать удорожание. Они идут из бюджета, причем нерегионального. Но федеральная система социального реестра не настроена. Кто малоимущий? Система должна быть оцифрована и как-то рассчитана. Допустим, выросли цены на сахар на 30% за месяц, среднее потребление — 1-2 кг. Значит, на эту дельту вы получаете компенсацию. То же самое с гречкой и маслом. Это не такие большие деньги, в стране 20 млн бедных. Но пока мы смогли как-то отладить систему учета детей, причем всех, а не только малоимущих. Дайте хотя бы им дополнительный трансфер — и это снимет немного проблему.

Но помимо того, что нет полного современного социального реестра, [власти] очень не хочется тратить деньги из федерального бюджета — на какой-нибудь авианесущий крейсер не хватит.

Почему одни регионы пострадали сильнее других

Как разобраться, кто пострадал сильно, а кто нет? Никак. Вы складываете тех, у кого хромая нога, с теми, у кого пробито легкое, и с тем, у кого оторвано ухо, и делаете фигуру среднего пострадавшего — что у вас получится? У кого-то сильнейший провал в доходах бюджета: Тюменская область, Ямал, Коми — прежде всего нефтяные регионы. У кого-то спад промышленного производства, а кто-то цветет и у него все прекрасно. Гособоронзаказ идет, еду пищевая промышленность производит.

Про средний класс

Кризис сильнее всего бьет по малому и среднему бизнесу, их собственники — это основа нормального среднего класса.

У нас же в России за 20 лет при Путине сложился иной средний класс: больше половины составляют статусные бюджетники, чиновники, менеджмент крупных компаний и силовики. С ними не случилось ничего. А тот, кто зарабатывает не от госденег, посыпался.

Бизнесы не теряют мгновенно. Весь 2020 г. количество занятых в МСБ было стабильно — 11,3 млн человек. Сохранение занятости было условием зарплатных займов и льготных кредитов, и бизнес старался ее держать. Кому-то помогли больше: айтишникам снизили налоговую нагрузку, кому-то отложили арендную плату. Этот набор мер суммарно, будем верить Росстату, удержал численность. Но все эти меры временные, они про первую волну — пролонгация до конца календарного года. А в 2021-м-то что? Сейчас же вообще практически никаких мер нет. Ребята, крутитесь сами. Просто так что ли выросли на 30% цены на гостиницы и на 10% на санатории? Они пытаются отбить все потери прошлого года, теряя при этом клиентуру. Хотя народ у нас простой: где ПЦР-тест надо показывать, туда не поедем, а где на 15% дороже — поедем. Гуляй, рванина, летом надо отдыхать!

Средний класс — те, кто живет не с бюджета, госкорпорации или крупного бизнеса, а люди, кормящие себя сами, зарабатывающие умениями, основа среднего класса в любой стране, он сжался. Малый и средний бизнес не загнется: людям нужны услуги. Когда есть спрос, будет и предложение, вас будут стричь, брить и прочее. Просто бизнес будет сильно побитый. Но люди жизнь на это тратят — это их дело. Помереть не помрем, но развития не получается. Рассказы о том, что мы упали в ковид мягче развитых стран — в пользу бедных, это называется «прикрыть задницу».

Кто Путину выкопал цифру в 17 тыс. руб. (по версии президента, это минимальный уровень дохода для попадания в средний класс) — полтора прожиточных минимума? Уровень бедности считается от медианного дохода: половина людей получает больше, половина меньше. Средняя зарплата в России будет уже сильно больше 50 тыс. руб., а медианная — 32 тыс. В развитых странах проводится черта: 60% [от средней], редко 50%, но никогда не 44,3%. Если бы черту бедности считали от 60%, она была бы ближе к 30 тыс. руб. — 25-28 тыс. руб. Но никак не 17 тыс. Прожиточный минимум, к которому подогнали эту новую черту бедности, считать начали по-другому, а цифра ровно такая же — чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет. Наш прожиточный минимум — это минимум для физиологического выживания. Вот вам и средний класс российский: ты, парень, уже не так сильно выживаешь физиологически — будем считать тебя средним классом.

Статистика по МСП и занятости запаздывает не на два месяца, а на все четыре. Картину маслом мы увидим в апреле 2022 г., когда получим данные по концу 2021 г. Точно все не выживут: среди кафе, баров и ресторанов точно будут потери.

Насколько можно доверять данным Росстата? У нас просто нет других источников общефедеральных данных. Они сказали, что будут измерять динамику цен уже не выборочным обходом магазинов, дедовским способом, а переходят на Big data, и будут по кассовым чекам собирать миллионные данные. Это очень правильное решение, оно улучшит статистику. Есть данные [качеством] хуже и лучше. Самое проблемное — измерение доходов населения и их динамики, там черт ногу сломит. Недостаточно выборки. Не забывайте еще, что Росстат и плохо финансируется, это не авианесущий крейсер, это всего лишь информация, которая нужна для принятия не только экономических, но и политических решений. Поэтому региональная статистика доходов часто косячит. Могут быть вопросы с инвестициями. Но с остальным работаю много лет.

Мне очень нравится этот пафос: «Да что она про Росстат рассказывает, они все рисуют!». Если вы в этом ничего не понимаете, судите поаккуратнее. Этот немыслимый категоричный тон людей, которые не могут отличить одну цифру от другой, меня дико огорчает. Это не просто невежливость — вы показываете свою собственную недалекость.

Экономия у нас не вшивая, она циничная. На тех, кто ничего не может сказать, всегда проще сэкономить. На силовом лобби вы сэкономить вряд ли сможете — у него вес большой, а у бабок из села вес типа пуха или пера. Они же все равно проголосуют, как им скажут.

Текст написан на основе прямого эфира «Новой газеты» с Натальей Зубаревич.