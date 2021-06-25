Еду будут выдавать порционно, пофамильно и по паспорту — Василий Мельниченко

«Не грешите на бога, не грешите на солнце, а говорите о неразумной аграрно-промышленной политике», — уральский фермер высказался о причинах взрывного роста цен и монополизации производства еды.

Директор сельхозпредприятия «Галкинское» Василий Мельниченко поделился со Znak.com мрачным прогнозом о вымирании сел и деревень, сосредоточением сельхозпроизводства в руках 25–30 семей и выдаче не очень качественной еды по паспорту.

Ключевые тезисы интервью — на DK.RU.

О погоде и урожае`2021

— Мы прекрасно понимаем, что с овощами будет проблема, потому что сухо, потому что картошка плохо растет. Мы в нашем хозяйстве 300 га пшеницы посеяли в этом году. Хорошие всходы были, хорошие надежды были. И вот на тебе: ни одного дождя в Камышловском районе не было практически два месяца. Конечно, это трагедия для нас всех. Поэтому засуха будет иметь для нас очень негативные последствия в этом году. Я, например, просто в растерянности от своих будущих доходов. Мы вложили очень приличные деньги, миллионы рублей, чтобы посеять хорошую пшеницу высокой сортности. Если в этом году мы соберем 9-10 центнеров с гектара, если хоть что-то вырастет, то все равно получим убытки.

О картофеле по 60-100 руб. за кг. и взрывном росте цен на «сельхозку»

— Это невероятно высокая цена. Зарплаты людей (а я езжу по России) даже на заводах составляют 15 тыс., 17 тыс., 25 тыс. руб. И считается, что на них можно жить. Я хорошо понимаю, каково это — при такой зарплате или при пенсии в 12–13 тыс. руб. покупать борщевой набор по сегодняшним ценам. На сегодняшний день в Москве пучок щавеля стоит 700 руб. В южных регионах уже вырастили молодой картофель: его цена в рознице — 60–90 руб. за кг. Так что не ждите никакого понижения цен. В России дешевеет только рубль и жизнь человека, а цены растут. Если говорить об уровне подорожания, то все будет зависеть еще от того, как быстро будет умирать население: чем больше нас умрет, тем меньше будет спрос, и это тоже будет влиять на цены.

О разрухе в сельском хозяйстве

— Наш Минсельхоз абсолютно никакого отношения к развитию сельских территорий не имеет. 75 тыс. сел и деревень исчезнут в ближайшие 5–6 лет! Такое количество населенных пунктов имеет от 1 до 25 жителей. Это предсмертное состояние сел и деревень. Они [правление] Путина не переживут, исчезнут.

Если бы мы вернулись лет на 40 назад, в 80-е годы прошлого века, то понимали бы, что сейчас проблема не только в климате. И тогда бывали засухи, бывали случаи, когда солому для коров с Украины возили. Но раньше старались это решить. Только в нашем селе Галкинском государство вложило по сегодняшним деньгам около 1 млрд руб. в запуск орошения с плотиной. Мы теперь таких объектов не строим. Мы теперь, прости господи, остановку автобусную с ленточками от четырех партий торжественно перерезаем. Современная Россия продает 260 млн тонн нефти. А мы не то что ничего не построили, мы последнее разрушили в селах и деревнях.

О ценах на мясо, птицу и молоко

— Думаю, мы сейчас увидим, насколько невыгодным станет животноводство, которое всегда выручает наших крестьян, так как это ежедневные деньги за молоко, мясо. Но в этом году травы нет, косить сено негде, да и нечего. Мы на сенокосе ежегодно заготавливали 300–400 тонн сена, а сегодня не знаем, сможем ли заготовить хоть что-то. Возможно, продолжится тенденция, начавшаяся в прошлом году, когда многие малые и средние хозяйства хотели все продать. Только в Курганской области я насчитал 55 хозяйств, которые выставили себя на продажу. Смысла нет работать.

Не грешите на бога, не грешите на солнце, которое светит миллиарды лет, а говорите о неразумной аграрно-промышленной политике, о том, что все силы прилагаются, чтобы малые формы крестьянско-фермерских хозяйств были нежизнеспособными. Государство, судя по всему, очень этого желает. К сожалению, у нас уклон идет на развитие крупных агрохолдингов. Концентрация поголовья животных, земель, овощей в одних руках. А это значит, что мы будем есть дорогую продукцию, потому что производители — монополисты.

Мы будем есть очень некачественную продукцию, потому что нет конкретного человека, отвечающего за это своим именем. Никто из производителей не будет гордиться своей продукцией, потому что и так купят, все равно заберут. Вот такое у нас будет сельское хозяйство. Ждите в ближайшие годы тотального контроля над едой. Со следующего года в стране введется тотальный финансовый контроль. Через несколько лет всем продовольствием будут владеть 25–30 семей. Еду будут выдавать порционно, пофамильно и по паспорту.

О регулировании цен и правительстве

— Когда неопытные врачи берутся оживлять труп, то даже припарка не помогает. Как может господин Мишустин что-то урегулировать, если он в экономике ноль? Ну как? Бухгалтер, налоговик, цифровик, как они говорят. У нас очень некомпетентное правительство, которое шарахается из стороны в сторону. Они все хвастаются, что мы на первом месте по зерну. Но ведь это неправда. Мы собираем 120 млн тонн, а США собирают 500 млн тонн, а Китай собирает 700 млн тонн. У нас слабое животноводство. Нам же говорили: зачем нам сельское хозяйство, мы все купим. А в США — 10 млн фермеров.

Где молодые красивые семьи будут богатеть и развиваться. Только этому есть препятствие — государство, которому нужны люди не самостоятельные и не богатые. А нужны бедные, желательно немного больные. Еще лучше, если будут глухонемые.

Напомним, Василий Мельниченко стал известен на всю страну после выступления на Московском экономическом форуме в 2013 году. Его речь тут же разлетелась на цитаты. Самая известная фраза Мельниченко, которая уже стала афоризмом: «Уровень бреда в нашей стране превысил уровень жизни».

Ранее DK.RU сообщил, что собственник пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов продал свой колхоз крупному агрохолдингу. Предприниматель «поднимал» его несколько лет, но в результате не смог окупить вложения. Он рассказал, что покупка колхоза — «самое страшное, что было в его жизни»:

Я впервые влез такой в кредит, что до сих пор не понимаю, как я его вообще почти отдал. Банк забрал в залог все — я даже детей выписал из квартиры, у меня ничего не осталось.

Павлов верил, что сумеет создать вертикально интегрированный холдинг, в который бы входили все циклы — от выращивания собственного зерна и превращения его в муку до выпечки кондитерских изделий для пекарни «На Вишневой». Однако работа на земле принесла много разочарований, а результаты не поддавались прогнозам.

В то же время у екатеринбургских предпринимателей сохраняется интерес к сельхоз проектам. Недавно Олег Кумыш, владелец Tele-Club Group, выступил инвестором и соорганизатором фермы по выращиванию клубники в поселке Ледянка.

Напомним, что в этом году регионы Уральского федерального округа (УрФО) получат на развитие сельских территорий 976 млн руб. Большую часть средств — 766 млн руб. — выделит федеральный бюджет.

Сейчас на сельской территории проживает около 20% населения УрФО. В последнее время бизнес все охотнее берется за проекты, связанные с развитием сел. Один из самых ярких примеров в нашей области — деревня Малый Турыш, в которую вкладывается молодая предприниматель Гузель Санжапова. DK.RU рассказывал о том, как она запустила медовое производство — теперь продукция из Малого Турыша представлена в крупных торговых сетях, в том числе в столице.