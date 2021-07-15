Освежить пространство. Кто и как будет выбирать концепцию набережной Исети

Сами концепции презентуют на выставке 100+ TechnoBuild, которая пройдет в Екатеринбурге осенью. Оценивать их будет жюри, куда Алексей Орлов пригласил представителей «Совета неравнодушных».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил членам Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы, получившего неформальное название «Совет неравнодушных», принять участие в выборе концепции набережной Городского пруда. В будущий состав жюри мэр пригласил общественников Антона Бакова, Дмитрия Москвина и Дмитрия Колезева.

Кандидатуры общественников были выбраны неслучайно: у всех из них есть опыт активного участия в городских проектах, призванных сделать уральскую столицу ещё более комфортной и привлекательной как для её жителей, так и для гостей, — прокомментировали в пресс-службе города.

Эксперты уже поделились своим представлением о том, какой должна быть городская набережная.

В частности, политик и предприниматель Антон Баков предложил обратить внимание на очистные сооружения для улучшения качества воды в Исети.

Несмотря на свои относительно небольшие размеры река Исеть имеет водосборный бассейн, включающий почти всю территорию города Екатеринбурга. Надо будет осуществить хотя бы начальные «экологические мероприятия». Например, можно собрать в идущий вдоль реки коллектор стоки на ограниченном участке Исети от улицы Малышева до Куйбышева. Коллекторы можно проложить в строящихся набережных или по дну реки, — поделился мнением Антон Баков.

Гид Дмитрий Москвин, отметил, что набережная Исети — своеобразный коридор для вхождения природы в город, который должен стать ещё одной визитной карточкой мегаполиса.

Я давно занимаюсь темой Исети. С 2012 года постоянно исследовал береговую линию, изучал, как меняется набережная, как мы – горожане – её используем. Необходимо увидеть в ней смысловую историческую ось и очень ценное рекреационное, культурное и, что самое главное, природное пространство, — считает Дмитрий Москвин.

Журналист, руководитель интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев уверен, что открытый конкурс по разработке концепции набережной — правильная идея.

Открытый конкурс — шаг в направлении установления взаимодействия с горожанами. В Екатеринбурге активное сообщество горожан и экспертов, тут много специалистов: архитекторов, градостроителей, дизайнеров со своими идеями, которые могут предложить хорошие проекты. Важно изучить то, как горожане ведут себя на набережной, какие у них запросы, чего им не хватает, что для них тут лишнее. Мне кажется, хорошим будет проект, который попытается освежить пространство и адаптировать его к существующим поведенческим практикам. Важно, чтобы концепции рождались от запроса горожан, а их обсуждение было открытым и демократичным, — полагает Дмитрий Колезев.

Напомним, об идее создать единую вело-пешеходную набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска, впервые Алексей Орлов заявил в конце июня. Проекты предполагают широкое обсуждение с общественностью.

Тема благоустроства набережной не нова: планы обсуждаются уже много лет, однако единого проекта так и не существует. Как рассказывал DK.RU, в 2017 г. компания «Астра-Девелопмент», которая ведет застройку берега пруда, по согласованию с мэрией финансировала конкурс по разработке концепции набережной Исети. Победил тогда вариант группы разработчиков под названием «Проект Река», концепция была одобрена Градсоветом, но так и осталась на бумаге.

В 2019 г. реконструкции подвергся участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Там создали единую прогулочную зону, потратив на это 130 млн руб. Объект стал самым дорогим в истории Екатеринбурга, но практически сразу после ввода в строй он начал разрушаться. В июне 2021 г. корреспондент DK.RU Анна Хлебникова прогулялась по набережной вместе с Ильей Сотониным, основателем управляющей компании «Лига ЖКХ», чтобы посмотреть, как спустя два года живет отремонтированный участок.

Не нужно думать о территории вдоль реки как о месте, где люди гуляют только в выходные. Нужно сделать так, чтобы жители пользовались ею каждый день. Для этого необходимо обеспечить пешеходную, велосипедную, самокатную логистику, — уверен Илья. И добавил, что все проблемы сегодняшней набережной — от бедности: — У комитетов по благоустройству ограниченные бюджеты. И даже если какой-нибудь застройщик хочет сделать классное пространство, поставить современное оборудование на городской территории, он должен будет передать это городу, и комитет по благоустройству скажет: «Мы не возьмем, потому что тут дорогие фонари, а мы можем позволить себе обслуживать только самые дешевые». Новые пространства требуют, чтобы за их эксплуатацией следили профессиональные команды, а не районные комитеты благоустройства.

Подробнее прочитать об этой прогулке можно здесь:

«Все проблемы — от бедности». Как живет и разрушается самый дорогой объект Екатеринбурга

