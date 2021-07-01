Благоустройство сквозной набережной Исети обсудят с общественностью через год

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал выбирать подрядчиков для работы над сквозной набережной, которая свяжет Большой Конный и Нижнеисетск, только после обсуждения проекта с горожанами.

Масштабное обсуждение проекта планируется через год. Об этом глава Екатеринбурга написал на своей странице в Instagram.

Идея обустройства сквозной набережной Исети понравилась горожанам. […] Пришло много вопросов: когда начнется реализация проекта, какое архитектурное бюро мы привлечем и так далее. Сразу отвечу — это не проект, а только идея проекта. Самое первое приближение. Это важно, и вот почему. Пожалуй, впервые администрация Екатеринбурга решила сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков, — такой пост выложил мэр на своей странице.

По его словам, сегодня существует множество разрозненных проектов отдельных участков набережной, часть даже не связана между собой единой концепцией.

Я бы хотел, чтобы было по-другому. Единая набережная, единый маршрут. Чтобы пешком или на велосипеде через весь город. Не переходить дороги и не выбирать пути объезда. Чтобы было удобно, экологично и красиво, — отметил Алексей Орлов.

Свой пост Орлов сопроводил несколькими эскизами.

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Он также добавил, что тема благоустройства будет обсуждаться с разными экспертами, к работе привлекут архитекторов мирового уровня. «И, может быть, только через год выйдем на большое окончательное обсуждение проекта», — написал мэр.

Напомним, об идее создать набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска впервые Алексей Орлов заявил в конце июня. Тема не новая: планы по обустройству набережной обсуждаются уже много лет, однако единого проекта так и не существует. Как рассказывал DK.RU, в 2017 г. компания «Астра-Девелопмент», которая ведет застройку берега пруда, по согласованию с мэрией финансировала конкурс по разработке концепции набережной Исети. Победил тогда вариант группы разработчиков под названием «Проект Река», концепция была одобрена Градсоветом, но так и осталась на бумаге.

В 2019 г. реконструкции подвергся участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Там создали единую прогулочную зону, потратив на это 130 млн руб. Также отдельные участки набережной преобразуют застройщики, которые возводят жилые комплексы на берегу Исети.

Отметим, что состояние реки волнует горожан и бизнес-сообщество Екатеринбурга. Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев в колонке на DK.RU называл проблему очистки Исети в числе трех основных, которые портят жизнь екатеринбуржцев.