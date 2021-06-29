«На берегах — хлам и заросли». Мэр рассказал, как изменится набережная Екатеринбурга

«Может быть, поэтому у нас в городе столько нервозности, суетливости, обычай конфликтовать по пустякам?». Алексей Орлов предложил соединить берега Исети сквозным прогулочным маршрутом.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил сделать сквозной вело-пешеходный маршрут по обоим берегам Исети от Верх-Исетского пруда до Химмаша. По мнению мэра, человека «невероятно тянет к воде», но Екатеринбург свою реку «перерос, забыл, отвернулся от нее»:

На берегах — хлам и заросли. Так что привычке гулять у реки взяться было неоткуда. Может быть, поэтому у нас в городе столько нервозности, суетливости, обычай конфликтовать по пустякам? Лишь относительно недавно ситуацию начали исправлять. Я хочу вывести эту работу на принципиально новый уровень. Появилась идея объединить общей концепцией отдельные проекты благоустройства отдельных участков набережной и сделать вело-пешеходный маршрут по обоим берегам от Большеконного полуострова до Нижне-Исетского пруда, — говорится в колонке Алексея Орлова, опубликованной в газете «Вечерний Екатеринбург».

В газете также размещены рендеры различных участков набережной. В частности, в соответствии с ними предполагается, что набережная на южном берегу Верх-Исетского пруда преобразится.

Сейчас на этой территории идет активная стройка — оставшийся частный сектор сменяют многоэтажки, но между домами не везде даже есть тротуар.

Весной дорога до новостроек со стороны улицы Татищева выглядит так:

Фото: DK.RU

Историческую часть Верх-Исетского завода планируется превратить в «завод-музей».

Удобная пешеходная зона по обоим берегам свяжет его с набережными в районе ул. Папанина. Реконструирована будет и соседствующая с заводом пл. Субботников, — отмечает мэр.

Добавим, что о таких планах говорится уже много лет, но они не реализуется. В 2017 г. компания «Астра-Девелопмент», которая ведет застройку берега пруда, по согласованию с мэрией финансировала конкурс по разработке концепции набережной Исети. Победил тогда вариант группы разработчиков под названием «Проект Река», концепция была одобрена Градсоветом, но так и не реализована.

Западный берег Городского пруда (наб. Рабочей молодежи) изменится неузнаваемо: вместо обветшалых двухэтажных домиков и зарослей — великолепные жилые высотки, удобная набережная, — считает мэр.

На южной части Городского пруда, где планируется строительство храма Святой Екатерины, по словам Алексея Орлова, вскоре будет объявлен открытый конкурс концепции развития близлежащих общественных пространств. Конкурсные работы будут вынесены на обсуждение общественности, подвести итоги запланировано в ноябре.

Парковая территория, уверен мэр, появится вокруг новой ледовой арены, которую возводит УГМК, и на противоположном берегу. Пока же известно, что рядом, на месте заброшенной гостиницы, появится ТРЦ.

Добавим, что набережная уже частично преобразуется застройщиками, которые возводят жилые комплексы на берегу Исети, но это происходит на отдельных участках. Вся набережная не связана единым пешеходным маршрутом и не везде имеет благоустроенный вид. При этом состояние реки волнует горожан и бизнес-сообщество Екатеринбурга. Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев в колонке на DK.RU называл проблему очистки Исети в числе трех основных проблем, которые портят жизнь екатеринбуржцев.

Использованы рендеры, опубликованные в газете «Вечерний Екатеринбург»