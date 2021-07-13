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МУП «Спецавтобаза» вступила в борьбу с незаконными киосками Екатеринбурга

МУП «Спецавтобаза» вступила в борьбу с незаконными киосками Екатеринбурга
Иллюстрация: LiveJournal

Предприятие, отвечающее за вывоз твердых бытовых отходов, согласилось с предложением мэрии и теперь активно выявляет незаконные ларьки города. За первую неделю нашли десятки таких торговых точек.

#ТОРГОВЛЯ#ГОРОД#НОВОСТИ

Выявлять незаконные киоски в Екатеринбурге теперь будет МУП «Спецавтобаза». Предприятие, отвечающее за вывоз твердых бытовых отходов, откликнулось на просьбу мэрии, пишет ЕАН.

Активно бороться с незаконной нестационарной торговлей в Екатеринбурге начали при сити-менеджере Александре Якобе, более трех лет назад. Тогда речь шла о сотнях объектов, не отмеченных в официальной схеме. Следующий глава города, Александр Высокинский, обещал избавить Екатеринбург от киосков на 100%, но владельцы бизнеса начали активно жаловаться во множество инстанций.

Этим летом в борьбу с киосками вступила «Спецавтобаза». Руководство предприятия отмечает, что у них есть свои претензии к тем, кто ведет незаконный бизнес. Такие киоски обычно не только несанкционированно потребляют чужую электроэнергию, но и не платят за вывоз мусора по тарифам, утвержденным для бизнеса, а просто выбрасывают отходы в контейнеры жилых домов. Баки переполняются быстрее, чем это предусмотрено нормативами, на площадках возникает грязь и антисанитария. Жильцы начинают жаловаться.

Фактически бизнесмены бесплатно пользуются услугой, которую уже оплатили горожане как физические лица. Кроме того, продуктовые киоски и магазины сваливают в баки просроченные продукты и прочую пищевую некондицию, а это категорически запрещено, поскольку нарушает СанПиН. К примеру, мясную и молочную продукцию должны утилизировать только как биологические отходы, на практике же нелегалы отправляют ее в общий бак, — поясняют представители компании.

Схема работы будет такова: в ближайшие 2-3 месяца все владельцы нелегальных киосков впервые получат счета на оплату вывоза мусора. Затем им предложат погасить долг из расчета с 1 января 2019 г. Если они это не сделают, дело передадут в суд.

За первую неделю июля сотрудники предприятия уже выявили десятки незаконных торговых точек. Это места продажи не только продуктов, но и газет и журналов, цветов, а также автосервисы.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Мы активно ищем «уклонистов». Владельцу киоска, не имеющему договора с нами, направляем уведомление о необходимости его заключения. В этом направлении активно взаимодействуем с налоговой службой, — уточняет директор МУП. 

Напомним, в официальной схеме нестационарной торговли в Екатеринбурге значится порядка 2,33 тыс. объектов.

Осенью 2020 г. DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга утвердила программу по ликвидации объектов нестационарной торговли. В городе планировалось снести 1,5 тыс. киосков, ларьков с фастфудом и шиномонтажек.

Автор: Александра Клименко
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