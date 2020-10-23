В Екатеринбурге снесут 1,5 тыс. киосков, ларьков с фастфудом и шиномонтажек

Мэрия приняла документ, который предполагает, что ежегодно до 2025 г. с улиц Екатеринбурга будут сносить по 300 объектов НТО. Речь идет как о небольших киосках, так и о крупных комплексах.

Мэрия Екатеринбурга утвердила программу по ликвидации объектов нестационарной торговли (НТО). Постановление «Об утверждении Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами» опубликовано на сайте мэрии.

Программа предполагает, что каждый год с 2021 по 2025 гг. в Екатеринбурге будут сносить по 300 киосков. Таким образом, за пять лет с улиц Екатеринбурга уберут 1,5 тыс. объектов. Речь идет о «мелкогабаритных нестационарных торговых объектах, конструкциях и временных сооружениях», а также будках уличных парковок.

Кроме того, в документе содержится информация о сносе крупных объектов нестационарной торговли. Под ними подразумеваются киоски общественного питания, бытового обслуживания населения, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, то есть шиномонтажки. Ежегодно мэрия планирует ликвидировать по 15 таких объектов.

За пять лет на ликвидацию объектов НТО будет выделено более 22 млн руб.

Кроме того, администрация города планирует зачистить город гаражей. За пять лет планируют снести 1 440 объектов по всему городу.

Напомним, администрация Екатеринбурга давно взяла курс на зачистку города от ларьков, рассказывал DK.RU. Мэр города Александр Высокинский ранее говорил, что такой вид бизнеса является криминализированным и не поддается контролю. Предприниматели настаивают, что их права ущемляют. Собственники екатеринбургских киосков даже направили письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на мэра. Они обвинили главу города в возбуждении вражды и ненависти.

DK.RU также рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка». Из-за непонятных правил, применяемых к объектам НТО, Анатолий Павлов был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов: