Хабибуллин против Козицына: новый виток противостояния из-за проекта в центре города

Конфликт начался в 2020 г. из-за долгостроя у здания областного правительства, где одно крыло — собственность Олега Хабибуллина, два — УГМК. Очередным камнем преткновения стала земля рядом.

Речь идет о проекте, реализуемом структурой УГМК на месте недостроенной башни «Делового центра внешнеэкономической деятельности» на Октябрьской площади, 5. Она простояла заброшенной более 20 лет, а в 2017 г. стало известно, что две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Первый заплатил за недвижимость 200 млн руб., второй — ок. 45 млн руб.

О совместной реализации нового проекта в этом месте речи не шло. В 2020 г. структура УГМК снесла свою часть здания. Олег Хабибуллин пытался остановить демонтаж через суд, опасаясь за сохранность принадлежащей ему части. Но его усилия не увенчались успехом.

В настоящий момент Олег Хабибуллин обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой проверить соглашение, на основании которого структура УГМК намерена реализовать проект на Октябрьской площади, и действия правительства Свердловской области на предмет коррупционной составляющей.

Компания заключила соглашение с правительством Свердловской области по реализации инвестпроекта «Многофункционального научно-производственный центр «Навигатор». Во исполнение данного проекта обществу «Навигатор» был предоставлен без торгов земельный участок площадью 17 тыс. кв. м. По соглашению «Навигатор» должен был провести предпроектные работы и проектирование МФЦ. В действительности же «Навигатор» на имеющемся земельном участке спроектировал и планирует построить не многофункциональный научно-производственный центр, а многофункциональный жилой комплекс, — отмечает Олег Хабибуллин в своем заявлении в прокуратуру (цитата по «Ъ-Урал»).

Он подчеркивает, что без строительства научного центра компании не могли выделить участок без торгов.

Спорный участок находится в границах территориальной зоны Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). «Навигатор» инициировал общественные обсуждения, чтобы получить разрешение на использования его под многоэтажную жилую застройку. Они будут проходить до 3 августа.

Как пишет «Ъ-Урал», ссылаясь на источник в областном правительстве, компания действительно получила землю без торгов под реализацию инвестпроекта. В региональном Минстрое изданию ответили, что разрешение на строительство на участке никому не выдавалось.

Ранее генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын рассказал журналистам екатеринбургских СМИ, почему растут цены на металл, а УГМК избавляется о некоторых активов, а также о строительстве трамвайной ветки в Пышму:

Мы практически пригород Екатеринбурга, население порядка 80 тыс. жителей. Мы посмотрели трафик — это 30-40 тыс. человек ежедневно, а дорога одна, и никаким транспортом в Екатеринбург не попасть. Поэтому мы прорабатывали разные варианты, остановились на трамвайной линии, посмотрели, как ее проложить. ﻿﻿﻿Самые серьезные трудности доставили естественные монополисты — коммунальные сети, газопровод, РЖД. По проекту у нас больше 30 точек пересечения с сетями, по факту получилось еще больше. Это была самая большая проблема, она и финансово серьезно нагрузила проект, и по времени эти сложности отдалили завершение начатого. Сейчас все преодолели, и мы очень хотим, чтобы первый трамвай поехал в сентябре.

Напомним, что на прошлой неделе от коронавируса умер бывший деловой партнер Олега Хабибуллина, основатель торговой сети «Купец» Олег Хан. 21 июня на своей странице в Facebook он опубликовал фото в кислородной маске с подписью: «Вот и до меня добралась эта зараза…». Весной 2021 г. предприниматель отметил 50-летний юбилей.