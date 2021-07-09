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Андрей Козицын: «Бедный сегодня и бедный 30 лет назад — это объективно разная бедность»

Андрей Козицын
Андрей Козицын. Иллюстрация: ЕАН

«Только блогеры считают, что все, чем они пользуются, само по себе возникает, а на заводах работают неудачники. Моногорода имеют право на существование».

#КОЗИЦЫН#УГМК#НОВОСТИ

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын рассказал журналистам ЕАН, «Профиля» и «Лампы» о реагировании на постоянно изменяющиеся условия рынка,  тенденциях и патриотизме. Главное из интервью — в материале DK.RU.

Растущие цены на металл

— Все дело в отложенном спросе, который произошел из-за пандемии – она же во всем мире была. Отложенный спрос вызвал резкий рост потребления, а затем и рост цен. Отметим, что и бюджеты в этот момент получали больше доходов от наших налогов. Если отследить в динамике период с 10 по 20 год — был период высоких цен, у компаний росли возможности, при этом увеличивался объем инвестиций. Напомню, основной получатель налогов с наших предприятий — это местные и региональные бюджеты, которые могли в такие периоды снижать свою долговую нагрузку, больше вкладываться в инвестиционные и социальные программы.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Сегодня нам говорят, что за счет роста цен на металлы растет стоимость квадратного метра в строительстве. Но это не совсем корректно: в одном квадратном метре расходов на медь не больше 300-400 руб. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Известно, что с 1 января подняли налог на полезные ископаемые, с этим все понятно, но с 1 августа еще и вырастет пошлина на вывоз. Если говорить о меди, то это 15 %. Когда такие решения принимаются в середине года, у нас возникают сложности с нашими контрагентами, с которыми мы уже заключили договоры на год, возникают вопросы по нашим инвестиционным программам и в производственной, и в социальных сферах.

В результате металлурги оказались в непростой ситуации.

Про перемены в УГМК

За 30 лет изменилось все: и страна, и металлургия, и компания. Сейчас наступил новый этап, мы живем в XXI веке и должны во всех сферах соответствовать времени. Не будешь эффективным — тебя просто не будет. Например, мы должны понять, что с учетом возможностей российских металлургов и потребностей внутри страны экспорт —  это объективная необходимость, а внешние рынки диктуют определенные условия.

Любые новые тенденции, относиться к которым можно по-разному, такие, как декарбонизация, источники энергии, не связанные со сжиганием традиционного топлива и так далее, превращаются в затраты для производителя. И трансформация нужна нам, чтобы соответствовать новым условиям.

В ближайшие годы мы должны соответствовать всем экологическим требованиям, иначе будет очень сложно жить. Вторая серьезная программа — сырье и сырьевая безопасность. Решим эту проблему — останемся конкурентоспособными.

Про распродажу активов

— Тут, как говорится, всему свое время. Когда-то эти компании были востребованы и необходимы, поэтому у нас появился и свой негосударственный Пенсионный фонд, и медицинская страховая компания, и банк. Понятно, что свой банк был нужен, чтобы вовремя зарплаты людям платить, чтобы деньги по дороге не потерялись. Сейчас ситуация кардинально поменялась: во-первых, со стороны Центробанка в плане контроля и ответственности, во-вторых, намного усложнилась сама работа, поэтому необходимость в собственных подобных структурах для компании ушла.

Про бедность россиян

— Можно ответить просто — сколько людей, столько и мнений. Наверное, всегда кто-то будет недоволен тем, что в его жизни сегодня происходит. Бедный сегодня и бедный 30 лет назад — это объективно разная бедность. Сегодня совершенно другие возможности, учитывая поддержку государства, и в части семьи, и в части трудоустройства, самореализации.

﻿﻿﻿﻿﻿Есть люди, которым «выгодно» быть бедными. Постоянно ведется дискуссия о гастарбайтерах — России их не хватает, при этом есть несколько миллионов безработных, которые эти рабочие места не готовы занимать.

А что такое богатство? Многие считают, что богатые во всем виноваты. Но предприятия, которые состоялись, ни у кого ничего не просят — они своей головой, руками создают материальный продукт, при этом обеспечивают работой людей, платят налоги государству.

Про трамвай в Верхнюю Пышму и жизнь в моногородах

— Мы практически пригород Екатеринбурга, население порядка 80 тыс. жителей. Мы посмотрели трафик — это 30-40 тыс. человек ежедневно, а дорога одна, и никаким транспортом в Екатеринбург не попасть. Поэтому мы прорабатывали разные варианты, остановились на трамвайной линии, посмотрели, как ее проложить.

﻿﻿﻿Самые серьезные трудности доставили естественные монополисты — коммунальные сети, газопровод, РЖД.

По проекту у нас больше 30 точек пересечения с сетями, по факту получилось еще больше. Это была самая большая проблема, она и финансово серьезно нагрузила проект, и по времени эти сложности отдалили завершение начатого. Сейчас все преодолели, и мы очень хотим, чтобы первый трамвай поехал в сентябре.

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— Все не могут и не должны жить в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Что касается Свердловской области, наши предприятия находятся в основном в моногородах, и у нас нет другого выбора, кроме как обеспечивать людям достойное качество жизни в городах проживания. Потому что иначе молодежь уедет и на предприятиях некому будет работать. Это ведь только блогеры считают, что все, чем они пользуются, само по себе возникает, а на заводах работают неудачники.

Моногорода имеют право на существование. Более того, для государства гораздо выгоднее поддерживать высокий уровень жизни на таких территориях в сотрудничестве с промышленниками, чем расселять депрессивные города.

Про патриотизм

— Для меня патриотизм — это когда тебе не стыдно за то, что ты живешь там, где ты родился.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Андрей Козицын открыл огромный ТРЦ на Уралмаше. Вложения в Veer Mall составили 10 млрд руб., бенефециаром проекта был Андрей Козицын, реализовали проект в партнерстве с «Газпромбанком».

В середине июня медицинское сообщество особо отметило вклад в борьбу с пандемией соучредителей «Фонда святой Екатерины» — генерального директора УГМК-Холдинга Андрея Козицына, председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, основателя группы компаний «Сима-Ленд» Андрея Симановского. С начала пандемии уральские предприниматели выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд руб.

В ноябре 2020 г. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский стали лауреатами в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»). 

Автор: Александра Клименко
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