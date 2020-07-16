УГМК по решению суда останавливает демонтаж недостроя у облправительства

Предписание остановить демонтаж — ограничительная судебная мера до подачи основного иска. Заявление должно поступить в суд до 31 июля от Олега Хабибуллина. Требование бизнесмена остановить демонтажные работы связано с опасениями за сохранность принадлежащей ему части сооружения. «УГМК-застройщик», компания, которая начала разбирать свою часть 20-летнего недостроя, считает, что опасения надуманы.

«УГМК-Застройщик» перед началом демонтажа своего блока поставил маячки и на это здание, и на соседний блок – они показали, что наши работы безопасны для соседних строений. Чтобы не допустить каких-либо разрушений, мы ведем работы практически в ручном режиме — небольшим экскаватором. Хабибуллин утверждает, что его здание якобы может разрушиться, когда мы демонтируем фундамент. Но экспертиза показала, что сползание секции невозможно из-за прочности скальных оснований, — рассказал сегодня Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик».

Он также пояснил, что здание в любом случае должно быть снесено. Собственники получили соответствующее предписание от Госжилстройнадзора.

Работы здесь начали 20 лет назад, но здание до сих пор считается строящимся. На наш объект приходил с проверкой Госстройнадзор, они нашли нарушения: нет проекта, не обеспечена безопасность и прочее. Сотрудники ведомства выдали предписание, по которому до 8 октября нам необходимо либо демонтировать блок, либо законсервировать. Поскольку консервация выходит дороже, мы стали демонтировать блок, — рассказал Мордовин.

Демонтаж завершен уже на 72%, из 11 этажей остались три. Компания планировала разобрать блок за 100 дней, но теперь все может затянуться.

Для нас было удивительно, что подается заявление. Хабибуллин не может сформулировать, какой ущерб ему будет причинен, у него только гипотезы. Эти претензии, что наш демонтаж влияет на что-то, необоснованны. Это примерно как если соседи вам будут запрещать делать ремонт, — прокомментировал ситуацию г-н Мордовин (цитата по 66.RU).

По его словам, компания подчиниться требованию суда, однако на остановку демонтажа уйдет не менее 18 дней. За это время проведут работы, которые обеспечат безопасность на полуразобранном объекте. Параллельно юристы компании обжалуют предписание об остановке работ в суде.

Напомним, у здания, которое стало причиной конфликта, сложная судьба. Еще в 1993 г. власти отдали земельный участок ГУП «Уралвнешторг» для строительства «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Госпредприятие привлекло мажоритарного партнера, Уралтрансбанк, и несколько миноритариев.

Примерно в 2000 г. стало ясно, что инвесторы не готовы работать над завершением проекта вместе. Возникли долги, ГУП обанкротился и здание много лет пытались продать, продолжая давать все большие скидки. В результате башня у самого областного правительства более 20 лет простояла заброшенной. Ее не закончили даже накануне саммита ШОС в 2009 г., хотя в тот период завершили многие объекты и построили новые. Чтобы спасти красивую картинку, на здание повесили огромный баннер с приветствием гостей саммита, писал DK.RU.

Вновь интерес к проекту проснулся в 2017 г, когда весной стало известно, что этот пустующий офисный комплекс на две трети принадлежит компании «Навигатор» (собственность Андрея Козицына, которую он приобрел за 200 млн руб.), и около 45 млн на проект потратил депутат Екатеринбургской городской думы Олег Хабибуллин.

В мае УГМК приступила к демонтажу объекта. По проекту здесь появится высотка, где разместится научно-производственный центр (НПЦ), в котором будут заниматься «разработкой и коммерциализацией научно-технических решений для промышленных предприятий Свердловской области». Помимо НПЦ в высотке будут располагаться квартиры (в том числе для научных работников), за новым зданием со стороны ул. Антона Валека появится многоуровневая парковка, рядом разобьют сквер.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд руб., из них 130 млн уйдет на благоустройство сквера, а 100 млн — на перекладку сетей. Стройка получила статус масштабного инвестиционного проекта региона.