Основатель сети «Купец» Олег Хан умер от коронавируса

Бизнесмен скончался на 51-м году жизни. Две недели назад он опубликовал в соцсетях фото в кислородной маске. Тогда свою болезнь он назвал «заразой».

В Екатеринбурге скончался основатель торговой сети «Купец» Олег Хан. О смерти бизнесмена сообщил экс-депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, деловой партнер Хана.

Олег Хан скончался. Он лежал в 24-й больнице три недели, — сказал Хабибуллин порталу Е1.

21 июня Олег Хан на своей странице в Facebook опубликовал фото в кислородной маске, снимок он подписал так: «Вот и до меня добралась эта зараза…». Весной 2021 г. предприниматель отметил 50-летний юбилей.

Олег Хан был совладельцем торговой сети «Купец» вместе с Олегом Сотниковым. В 2011 г. они за 1 млрд руб. продали бизнес предпринимателю из Челябинска Олегу Колесникову, оставив за собой только супермаркет в «Гринвиче». Тогда у сети было 40 магазинов, половина из которых работала на собственных площадях.

Также Олегу Хану принадлежали Новоуральский мясокомбинат, агрофирма «Северная» и сеть медиамаркетов «Сфера».

Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Олега Хана.

Напомним, заболеваемость коронавирусом растет в Екатеринбурге последние несколько недель. Последний скачок заболеваемости сопровождается большим количеством тяжелых случаев. По данным оперштаба, на сегодня такой вариант протекания болезни наблюдается у 611 пациентов, 360 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 270 — на аппаратах ИВЛ. Накануне DK.RU писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крестного хода в Царские дни.

В регионе наблюдается нехватка вакцины, которую связывают с ростом желающих привиться. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, между тем, подчеркивает необходимость прививки: