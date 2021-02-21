Brozex Group готовится к масштабной экспансии в ПФО. Первая зона роста — Казань

Диверсифицированный холдинг, подконтрольный Вячеславу Брозовскому, заводит свою розничную сеть на рынок Татарстана. Здесь же будет построен распредцентр — для доставки товаров и в другие регионы ПФО.

В Татарстане начал работу первый магазин сети «ДоброСтрой» (входит в Brozex Group, бенефициар — уральский предприниматель, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский). Он находится в городе Бугульма, в ТЦ «Эссен», где занимает площадь в 3,3 тыс. кв. м, с парковкой на 80 машиномест. В компании «Эссен Девелопмент», владеющей ТЦ, заявили, что ведут переговоры с Brozex по сотрудничеству и на других площадках, передает РБК. Называются, в частности, торговые точки в Альметьевске, Лениногорске и других городах республики.

В Казани уральский холдинг планирует построить большой распределительный центр для доставки товаров в Марий-Эл и Нижегородскую область. При этом ранее представители «ДоброСтроя» сообщали об интересе также и к рынку Удмуртии. Все четыре региона входят в состав Приволжского федерального округа (ПФО). При этом в Башкортостане и Пермском крае, также входящих в ПФО, сеть уже представлена.

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Вячеслав Брозовский начал формировать розничную сеть в конце 2016 — начале 2017 гг., когда выкупил шесть магазинов обанкротившейся сети «СуперСтрой», сообщал DK.RU. Сейчас в составе Brozex Group два розничных бренда — «ДоброСтрой» и «Домострой». Они представлены в шести регионах: Свердловской и Тюменской областях, Башкортостане, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. В планах предпринимателя до конца 2022 г. довести количество магазинов до 100.

История Brozex Group началась с торговой компании, основанной в 1996 г. для оптовой торговли хозяйственными товарами и строительными материалами. С 1999 г. предприятие начинает заниматься производством строительных материалов. Сейчас в составе холдинга — лакокрасочный завод, завод по производству сухих строительных смесей, завод кровельных материалов и др. Brozex владеет логистическими активами (складская недвижимость и транспортная компания), а также работает на рынке девелопмента.

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