Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» превратился в МТС Live Холл. Что ждет площадку

В рамках выставки ИННОПРОМ-2021 подписано соглашение между МТС и «Уральским выставочным центром». Оно должно оживить развитие концертно-развлекательной деятельности региона.

МТС и «Уральский выставочный центр» подписали соглашение о совместном развитии концертно-развлекательной деятельности в регионе. Подписание прошло в рамках выставки ИННОПРОМ-2021 в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как стало известно DK.RU, в рамках партнерства конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» получит название МТС Live Холл. На этой площадке МТС будет организовывать концерты популярных артистов и гастроли актуальных шоу, откроет интерактивные зоны для посетителей. Увидеть обновленную площадку зрители смогут осенью 2021 г.

«Партнерство с одной из самых современных концертных площадок России станет закономерным шагом в развитии энтертейнмент бизнеса МТС и раскроет потенциал взаимодействия наших проектов в сфере развлечений — от управления билетными сервисами и работы с артистами до организации собственных мероприятий и развития сети площадок под брендом МТС. В результате наши клиенты в Екатеринбурге и Свердловской области смогут посещать лушие события, пользоваться программами привилегий и кешбэка, получать эксклюзивные предложения и скидки», — отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

С недавнего времени МТС позиционирует себя как компанию-экосистему цифровых и офлайновых сервисов. Основной владелец компании Евгений Евтушенков заявлял:

МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной в ИT-компанию, ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса, будет целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое. Интуитивно мне кажется, что именно так и нужно идти.

Напомним, конгресс-центр сдали в Екатеринбурге 2 года назад, в июне 2019 г. Здание площадью 42 тыс. кв. м расширяет возможности МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: для бизнес-мероприятий там предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков. Ключевой особенностью центра является уникальный многофункциональный зал-трансформер с вместимостью до 5000 мест, что позволяет проводить концерты и шоу мирового уровня. Главный зал оснащен современными световым и звуковым оборудованием, а также уникальным светодиодным экраном общей площадью 220 кв.м. Екатеринбург-ЭКСПО является обладателем премии Russian Business Travel & MICE Award 2020 в номинации «Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр».

Сейчас территория около «Екатеринбург-ЭКСПО» активно застраивается, там возводят Деревню Универсиады и новый жилой район Новокольцовский, которые будут оснащены всей необходимой инфраструктурой. Новые кварталы с центром города свяжет ветка скоростного трамвая.

О возможностях конгресс-центра ранее в интервью DK.RU подробно рассказывал директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.