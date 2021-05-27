Скоростной трамвай свяжет Кольцово, «Светлый» и автовокзал. Проект заработает в 2023 г.

Микрорайон «Новокольцовский», который строят к Универсиаде, стал поводом для возведения еще одной скоростной трамвайной ветки. Она будет запущена раньше городской электрички.

Микрорайон «Новокольцовский», в котором расположится Деревня Универсиады-2023, будет связан с центром Екатеринбурга веткой скоростного трамвая.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт рассказал, что инфраструктура будет налажена после 2023 г., но трамвай будет запущен раньше городской электрички.

Финиш, я думаю, будет за 2023 годом, когда начнут активно возводить в этом районе жилье, когда появятся точки приложения труда здесь и новые учебные корпуса для Уральского федерального университета (УрФУ). К тому времени мы вопросы транспортной связности этого района с другими территориями города должны решить, — сказал Швиндт.

Проект связан со строительством транспортного пересадочного узла «Золотой» на Ботанике, конечная остановка трамвая будет около переехавшего Южного автовокзала. Маршрут охватит часть территории Уктуса Левобережного, пройдет по Щербакова, через микрорайон «Светлый».

По предварительным расчетам властей, зона тяготения скоростного трамвая охватит примерно 128 тыс. горожан. Трамвайная ветка, в отличие от городской электрички, будет финансово выгоднее для пассажиров, трамвай будет ходить с меньшими интервалами.

Напомним, в Екатеринбурге окончательно решен вопрос с запуском трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Уже к концу 2021 г. добраться из города-спутника в региональный центр можно будет за 20 минут.

На подготовку к Универсиаде деньги Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Около 10 млрд руб. направлено на софинансирование строительства двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики.

Ранее Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», рассказал DK.RU о ходе строительства объектов Деревни Универсиады. Компания занимается не только возведением сооружений к спортивному событию, но и строительством жилого района Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура.