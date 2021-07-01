DK.RU вошел в топ-5 деловых изданий России. Сразу в двух рейтингах

«Деловой квартал» улучшил позиции в рейтингах деловых изданий — исследования регулярно проводят компании Рамблер и Mail.Ru. По итогам 1 п/г 2021 г. DK.RU вошел в топ-5 российских медиа для бизнеса.

«Деловой квартал» традиционно занимает высокие места в рейтингах деловых изданий России по версии компаний Рамблер и Mail.Ru. По итогам первого полугодия 2021 г. DK.RU перешел из категории «топ-10» в «топ-5».

В Top.Mail.Ru представлены более 300 медиа, специализирующихся на деловой информации. DK.RU занял четвертую строчку рейтинга по количеству посетителей.

В топ-5 также вошли Деловой портал BFM.ru (1 место) и Финам.RU (3 место).

Рейтинг Рамблер / Топ-100 ранжирует участников по «популярности». Формула расчета учитывает визиты за вычетом отказов, посетителей сайта и глубину просмотра, отмечают составители. Всего в рейтинге участвуют 124 бизнес-медиа. DK.RU расположился также на четвертом месте.

В топ-5 по версии Рамблер вошли такие издания, как Forbes (1 место) и «Секрет фирмы» (5 место).

Замеры сделаны по результатам истекшего месяца, скриншоты сформированы 30 июня 2021 г.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге (Свердловская область) в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны.

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2019 г. DK.RU вошел в топ-3 самых читаемых российских медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group). В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».

Издание входит в топ-25 самых цитируемых СМИ региона по версии компании «Медиалогия».

«Деловой квартал» является стратегическим информационным партнером Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Руководитель издания входит в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Свердловской области.