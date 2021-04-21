Губернатор обновил совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Кто в нем?

Вчера Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение. В Совет предсказуемо вошли Александр Высокинский, Виктория Казакова, Елена Артюх. Но есть и сюрпризы.

Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства появился в Свердловской области в 2013 г. Цель его деятельности определена так: «привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства».

В его состав традиционно входят представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, организаций, специализирующихся на поддержке предпринимательства, и бизнесмены.

Вчера Евгений Куйвашев утвердил новый состав совета (документ есть в распоряжении редакции DK.RU).

Из представителей бизнеса в него вошли: владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский, Алексей Горевой (Хлебозавод №7), Анна Дубровина («Корпорация «Левъ»), Иван Зубарев («Труба-Дело»), Сергей Мазуркевич («ТРАНССИБУРАЛ»), Алексей Романов (Bright Fit).

Наряду с ними помогать в развитии коммуникаций бизнеса с властью региона будут главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев и директор «Делового Квартала» Сергей Дружинин.

В программном интервью DK.RU Евгений Куйвашев отметил, что регион делает ставку на привлечение инвестиций и развитие инфраструктурных проектов. А также высказался о поддержке предпринимателей в период эпидемии коронавируса:

Меры поддержки предпринимательского сообщества продолжают работать. Это, я напомню, разработанные в прошлом году льготные займы, которые предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, это реструктуризация займов. Это и постоянное консультирование предпринимателей, и ограничение числа проверок бизнеса. В прошлом году в регионе был принят ряд налоговых льгот и антикризисных мер. Но, помимо этого, мы нашли возможность и по своей инициативе ввели еще несколько действующих сейчас мер поддержки инвестиционного характера.

Губернатор отметил, что в регионе появилась система инвестиционного проекта, участники которой могут рассчитывать на пониженную ставку по налогу на прибыль. Ключевые условия: направленность проекта на производство товаров и объем капитальных вложений от 50 млн руб. Кроме того, была сформирована система офсетных контрактов по госзаказу, когда инвестору гарантируется спрос на его продукт. В настоящий момент готовится первый пилотный проект. Он связан с обеспечением больниц детским питанием.

Многие компании Свердловской области инвестируют в развитие, несмотря на сложность экономической ситуации. Некоторые используют поддержку государственных институций, другие изыскивают ресурсы в собственном бизнесе. Так, в прошлом году птицефабрика «Ирбитская» провела модернизацию своей производственной площадки при поддержке областного Агентства по привлечению инвестиций. Уральский завод многогранных опор запустил в конце прошлого года цех горячего цинкования металлоконструкций. «Атомстройкомплекс» завершил строительство завода по производству цементного клинкера, вложив в него 4,5 млрд руб. В 2021 г. «СМАК» хочет создать производственно-логистический комплекс.