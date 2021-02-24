«Деловой квартал» стал стратегическим партнером главного бизнес-объединения Урала

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и «Деловой квартал» закрепили дружеские отношения подписанием соглашения о партнерстве. Документ наделяет издание особым статусом.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и издание «Деловой квартал» объявляют о подписании официального соглашения о партнерстве. Согласно документу, «Деловой квартал» наделяется статусом стратегического информационного партнера СОСПП. Соглашение, заключенное бессрочно, подписали первый вице-президент Союза Михаил Черепанов и директор, главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин.

Функционирование бизнеса невозможно без коммуникаций. Деловая пресса, ярким представителем которой является «Деловой квартал», для бизнес-сообщества — инструмент, через который предприниматели могут заявить о себе, рассказать о своих проблемах и трудностях, поделиться опытом или успехами. Профессионализм авторов и объективность подачи материалов делают издание столь востребованным среди читательской аудитории, состоящей в основном из предпринимателей и топ-менеджеров, — отметил Михаил Черепанов.

«Деловой квартал» является давним другом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и нашего благотворительного проекта Екатерининская Ассамблея. В преддверии 30-летия Союза мы решили закрепить наши отношения подписанием соглашения о партнерстве. Мы надеемся, что редакция «Делового квартала» продолжит и дальше рассказывать о ярких примерах и интересных достижениях бизнеса, формировать позитивное отношение общества к деловым людям», — подчеркнул он.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) — крупнейшее бизнес-объединение Свердловской области и России. Образован в 1991 г.

В Союз входят более 500 участников, включая экономикообразующие предприятия — Группа Синара, ТМК, УГМК, Русская медная компания, «Евраз-НТМК», «Сима-Ленд», «Газпром трансгаз Екатеринбург» и другие.

Совокупный объем производства на предприятиях-членах СОСПП составляет более 70% от общепромышленного производства в регионе. Численность работающих на предприятиях и в организациях, являющихся членами Союза, — более 1,5 млн человек.

СОСПП является учредителем и организатором деловых событий Свердловской области — в том числе, таких проектов, как Годовое общее собрание, Премия №1, Екатерининская ассамблея.

Президент СОСПП — Дмитрий Александрович Пумпянский.

«Деловой квартал» | DK.RU — независимое российское СМИ, миссия которого — поддержка отечественного бизнеса и отстаивание интересов предпринимательского сообщества.

Аудитория издания — собственники и топ-менеджеры бизнеса, руководители подразделений федеральных и международных компаний, ведущие специалисты, чиновники и госслужащие.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. Помимо онлайн-продуктов «Деловой квартал» выпускает журнал и является организатором бизнес-мероприятий.

В 2010 г. издание учредило бизнес-премию «Человек года», которую вручает ежегодно. Еще один проект, отмечающий успехи предпринимателей, — «Главные люди Урала» — стал регулярным с 2020 г.

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2019 г. DK.RU вошел в топ-3 самых читаемых российских медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group). В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».