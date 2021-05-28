«Деловой квартал» улучшил позиции в рейтинге самых цитируемых СМИ

DK.RU — единственное издание в топ-25, выпускающее информацию исключительно о бизнесе и для бизнеса. По сравнению с результатами 2020 г. «Деловой квартал» заметно усилил свои позиции.

Результаты исследования медиарынка Свердловской области за 1 кв. 2021 г. представила компания «Медиалогия». В топ-25 вошли преимущественно общественно-политические издания, таблоиды и городские порталы. Ранжирующим показателем стала цитируемость изданий в других СМИ.

«Деловой квартал» в рейтинге — единственное медиа, приоритетом для которого является экономическая и бизнес-повестка. Издание занимает сразу две строчки: как интернет-портал DK.RU и как журнал «Деловой квартал» (единственный журнал в топ-25). По сравнению с результатами 2020 г. издание заметно усилило свои позиции: DK.RU поднялся на 15 место (ранее — 18 место), журнал — на 21-е (ранее — 24-е).

В тройке лидеров — таблоиды «Ура.ру» и Znak.com, а также городской портал E1. Наши друзья и партнеры, агентство ЕАН, заняли четвертую строчку. Авторы исследования отмечают, что рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 61 тыс. наиболее влиятельных источников. При расчете показателей исключены возможности для манипуляций и «накруток» результатов.

Всего в регионе действует порядка 300 изданий разного формата, зарегистрированных Роскомнадзором в качестве СМИ.

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2019 г. DK.RU вошел в топ-3 самых читаемых российских медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group). В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».

«Деловой квартал» является стратегическим информационным партнером Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Руководитель издания входит в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Свердловской области.