«Дорого? Не дороже Универсиады!». Бизнесмен о том, как избавиться от пыли и грязи в городе

«Мы не пьем воду из-под крана, а купая в ней детей, на всякий случай добавляем туда марганцовку. Смирились, что река в городе грязная. В год вдыхаем 53 кг пыли от дорог».

Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев периодически попадает в информповестку со своими инициативами по решению общественных проблем. Он делал в Екатеринбурге образцовые газоны совместно с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным (вместе они учредили общественный фонд «Город может»), которые приводил в пример известный урбанист-блогер Илья Варламов. Пытался превратить целую улицу в европейскую, а сейчас хочет сделать весь город чище. В 2020 г. предприниматель получил премию издания «Деловой квартал» «Человек года» в номинации «Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия».

В колонке на DK.RU Юрий Окунев выделил три основные проблемы, которые портят жизнь екатеринбуржцев, и решить которые, уверен он, под силу каждому из нас. Это техническая вода, которая течет из водопроводных кранов, грязная река Исеть и грязь на дорогах.

— Сразу поясню: все, что я делаю, я делаю не ради пиара и не для того, чтобы стать депутатом. Мы все живем в одном городе, ходим и ездим по одним улицам, дышим одним воздухом, и неважно, миллиардер ты или у тебя пять кредитов в микрофинансовых организациях. Есть три проблемы, которые наше поколение должно решить. И все из них, я уверен, нам под силу.

Первая — это вода в наших кранах. Она техническая, ее нельзя пить, и, купая в ней наших детей, мы на всякий случай добавляем туда марганцовку, что выглядит для 21 века абсолютным нонсенсом. Мы так к этому привыкли, что уже не обращаем на это внимание, а между тем эту проблему можно решить, поставив новое оборудование на фильтровальной станции и поменяв, где необходимо, водоводы. Дорого? Не дороже Универсиады. Зато представьте, какой эффект! Моясь под душем, ты можешь сразу попить из него воды.

Мой сын раньше жил в Праге, все пражане пьют воду из-под крана. И пражский Водоканал на спор показывает, что качество воды из-под крана лучше любой бутилированной. Есть современные технологии, которые и нашу воду могут сделать такой же чистой. Это простой инженерный вопрос — поставить нормальную фильтровальную станцию, кое-где поменять водоводы и сделать питьевую воду.

Вторая проблема — это наша река Исеть, выше нас на ней нет никого и ничего, ни городов, ни заводов, поэтому основным источником загрязнения является наш город, то есть мы с вами. Мы так привыкли к тому, что она грязная, что просто смирились с этим фактом. Мы не ловим там рыбу, а если ловим, то сразу выбрасываем. Мы не купаемся там или стараемся этого не делать.

Между тем очистить реку технической проблемы не составляет: надо исключить попадания грязных стоков с фильтровальной станции и поставить на каждый сток ливневой канализации локальные очистные, всего их около пятидесяти. Дорого? Ответ вы уже знаете. Это был бы отличный подарок к 300-летию Екатеринбурга, и мы бы оставили следующим поколениям чистую реку. По-моему, сейчас это гораздо важнее раздельного сбора мусора. И точно более эффективно для экологии.

Третья проблема — это наша любимая грязь. Она стала центром моего внимания несколько лет назад. Сначала я думал, что проблема грязи в городе связана с устройством газонов, и даже пытался решить этот вопрос, заставив муниципальные службы делать качественные газоны вдоль проезжих улиц. Но потом понял, что главная причина наличия пыли и грязи на улицах города — это использование автолюбителями шипованной резины. Это стало для меня полным откровением. И это проблема, с которой надо срочно бороться.

Шипованная резина используется с 1960-х годов. Но никто и никогда ни в СССР, ни в России не поднимал вопрос и не проводил исследования, как использование шипованной резины влияет на здоровье людей и почему это опасно для жизни. Тогда как другие страны со схожим климатом, например, Япония и Норвегия, были озадачены этой проблемой давно, и уже с 1970-х годов начали вводить ограничения и запреты на шипы. Для меня это стало шоком. И мы заказали собственное исследование.

В 2019 г. ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук проводили исследование грязевых отложений в Екатеринбурге. Они подсчитали, что на одного человека в год приходится 53 кг пыли. В ее составе высока концентрация таких элементов как хром, магний, никель, алюминий, вольфрам. Ученые даже нашли частицы радиоактивного элемента цезия-137. Попав в легкие, эти вещества приводят к нарушению систем дыхания и кровообращения, влияют на респираторный тракт и другие органы. Поэтому чем грязнее город и чем больше в нем пыли, тем это вреднее для человека.

Я встречался с авторами этого исследования и спросил, как они его проводили. Мне ответили, что замеряли состав воздуха в разных районах города, раскладывали его по молекулам, брали пыль и грязь с дорог и исследовали состав. «А к каким выводам вы пришли?» — спрашивал я. «Выводы — это не к нам, — ответили мне. — Мы — ученые, мы можем сказать, что это такое». Так откуда берется пыль? Промышленные выбросы, говорят они, шипы, эрозия почвы.

К каким выводам мы пришли в нашем исследовании? Большинство шипов сделаны из карбида вольфрама — это очень твердый сплав вольфрама и углерода. По шкале твердости Мооса его твердость 9,5, как у наждачной бумаги, тверже — только алмаз, его показатель — 10. У асфальта твердость — 1,5-2, он всегда проиграет шипу в этом соревновании, значит, ВСЕГДА, когда вы едете на шипах, вы, как наждачной бумагой, стачиваете верхний слой, а если едете медленнее 40-50 км/ч, то зачастую еще и вырываете щебеночный камень из полотна.

Много ли вы сточите? Очень много: за каждый километр — 24 грамма. Это значит, что каждый автолюбитель на шипах может наполнить четыре мешка пылью за сезон.

Вся эта мелкая асфальтовая пыль смешивается со снегом и при таянии, вызванном температурой или реагентами, превращается в ту серую грязь, к которой мы так привыкли. А если погода сухая и холодная, то вся эта пыль останется на обочине и в наших легких.

Наши легкие — это фильтр. И если регулярно дышать пылью, этот фильтр забьется, что приведет к необратимым последствиям. По данным Роспотребнадзора, которые приводятся в нашем исследовании, к основным загрязнителям в Свердловской области относятся взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5, которые образуются от соприкосновения шипованной резины с дорожным покрытием. Из-за воздействия этих частиц на организм человека Роспотребнадзор прогнозирует в регионе 3554 случая смерти ежегодно.

Как решить эту проблему? Японцы и немцы, самые аккуратные нации, запретили шипы: немцы в 1975 г., японцы в 1990 г. В Норвегии процент шипованных колес приближается к нулю, хотя в начале века было около 10%. Когда норвежцы в 2000-х делали исследование, 80% частиц в воздухе больше микрона у них было из-за шипов. При этом на шипованной резине у них ездило 10%. Исключением является Финляндия, где процент шипованной резины схож с нашим (около 80%), но там выпадает гораздо больше снега, и они приняли решение не чистить дорогу до асфальта, оставляя на ней снеговой наст. Но даже в Финляндии процент использования шипованной резины снижается, во многом из-за экологических факторов.

В Екатеринбурге 80% автовладельцев ездит на шипах. Их вклад в экологию схож с тем, как если бы они выбрасывали мусор из окна, оставляли мешки с отходам у урны (встречали таких?) или не убирали бы за своей собакой. На этом фоне 20% тех, кто шипами не пользуется, остаются незамеченными.

Чтобы исправить эту ситуацию, можно идти по пути запретов — вспомните, как было с курением в ресторанах. Возможно, так можно сделать и с шипами: если вы покупаете нешипованную резину, государство дает вам дотацию, а при покупке шипованной — платите акциз. Но я верю в людей и считаю, что это можно сделать силой убеждения. И меня очень расстраивает, когда люди не понимают важности проблемы. У нас за зиму около 40 раз объявляли штормовое предупреждение из-за повышенного содержания опасных частиц в воздухе. Это отнимает годы жизни у каждого жителя нашего города — у тебя, твоих детей и всех, кто тебя окружает.

Все эти вопросы я буду обсуждать с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, губернатором Евгением Куйвашевым и стремиться к тому, чтобы для них это была тема номер один. Чтобы, допустим, все автомобили администрации города и области ездили на нешипованной резине. И власти говорили бы: «Ребята, не надо ездить на шипах». Я сам 20 лет езжу на нешипованной резине, езжу везде: в городе, за городом, в деревнях, в поселках, — никогда не было аварий, всегда фрикционная резина хорошо проявляла себя. Есть исследования, которые показывают рост числа ДТП после перехода на нешипованную резину, но этот рост составляет от 2 до 8% — небольшая плата за чистые легкие наших детей.

Возьмите ответственность на себя: смените шипы на «липучки» или просто чаще ходите пешком, не мусорьте, информируйте ответственных лиц, если вас не устраивает качество оказываемых услуг, и вскоре вы увидите, как город меняется в лучшую сторону. Каждый сам определяет, что он будет или не будет делать, чтобы изменить ситуацию в городе.

Фото: Анна Хлебникова, DK.RU