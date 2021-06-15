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ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»

ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»
Иллюстрация: ural-meridian.ru

После осмотра ледовой арены и территории около нее губернатор заявил, что вопрос с недостроем, которому уже 20 лет, будет решен к 2023 г. Сносить его не будут.

#ГОРОД#ДОЛГОСТРОЙ#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев пообещал сегодня, что к 2023 г. вопрос с недостроенной гостиницей «Дели» в Екатеринбурге будет решен. После визита на строительство ледовой арены губернатор написал на своей странице в Instagram:

Знаю, что многих горожан волнует судьба здания гостиницы «Дели» у цирка. Сегодня по ней есть варианты решений. Этот вопрос к 2023 году нам тоже нужно закрыть, чтобы вся территория вокруг будущей ледовой арены выглядела достойно — и для нас самих, и для наших гостей, и для будущих поколений горожан, — заявил Куйвашев.

Позже департамент информационной политики Свердловской области опубликовал сообщение, в котором сказано: «По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием нужно решить к юбилею уральской столицы. Предполагается, что оно будет преобразовано в торгово-офисный центр».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/727090.html

Напомним, в мае 2021 г. свердловский губернатор выделил бюджетные средства на покупку акций АО «Ледовая арена» (компания, которая возводит спортивный комплекс на месте снесенной телебашни). Сделка на 1,5 млрд была второй, ранее правительство выкупило 240 млн акций компании по цене 1 рубль каждая. Цель приобретения пакета — возмещение расходов на покупку здания недостроенной гостиницы «Дели» около цирка. Сообщалось, что недострой будет снесен, а на его месте появится многоуровневая парковка.

Более двадцати лет назад гостиница задумывалась как первый в городе пятизвездочный отель площадью 26,4 тыс. кв. м. В 90-е годы прошлого века строительство остановилось. В 2010-х гостиницу выкупила компания «ООО ТДЦ «Мегаполис», принадлежащая бизнесмену Сергею Флеганову. Он говорил, что готов финансировать окончание строительства, но объект только законсервировали.

В 2019-м мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что владелец гостиницы требует миллиард рублей за объект. Тогда площадку под «Дели» рассматривали как участок для строительства кафедрального собора Святой Екатерины.

Автор: Александра Клименко
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