Владелец сети ресторанов «Сушкоф» решил избираться в Законодательное собрание

«Мне уже не стать профессиональным каратистом или футболистом, как я хотел в детстве. Но у меня до сих пор есть возможность попробовать себя в политике», — пояснил предприниматель Иван Зайченко.

Основатель магазина «Жизньмарт» и сети ресторанов японской еды «Сушкоф» сообщил о решении идти в политику на своей странице в Facebook:

— Тут такое дело: я все-таки решил избраться в Законодательное собрание Свердловской области. Для тех, кто, как и я, далек от политики, поясню: это значит, что я решил попробовать стать депутатом Свердловской области.

Да-да, я знаю, вы сейчас скажете: «Политика — это грязь, тебя там замочат». Мы обязательно обсудим это чуть позже. А сейчас я хотел бы написать, почему я это делаю, и зачем мне это надо.

И тут как настоящему политику мне бы надо начать рассказывать историю про потерянный сон из-за того, сколько несправедливости я вижу вокруг, и как я вознамеримся это исправить, но это будет враньем.

Я хочу попробовать исключительно из-за личных целей. Мой папа как-то рассказывал, еще в начале 90-х у них с мамой был серьезный разговор, в каком направлении двигаться отцу: политика или предпринимательство. Тогда они долго дискутировали, взвешивали все за и против, и, наконец, решили, что это должен быть бизнес.

С тех пор мой папа все время занимался им, и достаточно успешно. Я очень им горжусь. Позже, в 2000-е, когда он мне рассказывал эту историю, он как-то обмолвился: «Жаль, что тогда я не попробовал еще и политику». Я не помню, почему он это сказал, в каком контексте, но это очень глубоко запало мне в память.

Время идет, и с каждым годом все больше и больше возможностей для нас закрывается. Мне уже не стать профессиональным каратистом или футболистом, как я хотел в детстве. Мне поздно погружаться в математику и физику, как я хотел в школе. Я жалею, что не уделил этому достаточно времени. Но у меня до сих пор есть возможность попробовать себя в политике.

Все дети хотят быть лучше своих родителей, и никто не хотел бы повторять их ошибки. Так и я с годами, когда эта возможность пройдет, не хочу сожалеть, что хотя бы не попробовал себя в этом. Поэтому я и решил сделать этот шаг.

Да, возможно он будет неудачным, и тогда я закрою эту тему для себя навсегда. Но если получится, я просто буду горд собой и смогу позвонить папе и сказать: «Пап, смотри, я попробовал — и у меня получилось, ты не так много и потерял, в бизнесе гораздо интереснее, люблю тебя….».

В январе этого года Иван Зайченко написал о предложении участвовать в выборах, поступившем от одной из партий. В тот момент предприниматель сомневался, стоит ли ему пробовать свои силы в политике:

У меня дилемма. Одна партия, не «Единая Россия», конечно же, предложила мне участвовать в выборах на пост депутата в Законодательное собрание Свердловской области. И я в глубокой растерянности. С одной стороны, мне очень интересно попробовать, я сильно далёк от этой сферы, но мне интересно узнать, как это работает. Как думаете, связываться мне с этим? Можно ли что-то полезное сделать там? Много ли это занимает времени? Есть ли шанс добиться успеха на выборах? Возможно ли совмещать бизнес и работу в Заксобрании?

Предприниматель беспокоился, что, если погрузится в политическую повестку, у него не останется времени на существующие проекты:

У меня три больших проекта, Сушкоф, Дель Песто и Жизньмарт.Смогу ли я на все 100 быть и там, и там? Ну и главный вопрос, будут ли бизнесы, дающие работу тысячам людей, в которые десятки партнеров вложили не одну сотню миллионов рублей, чувствовать себя в безопасности, если лицо этих бизнесов будет работать в Заксобрании и пытаться не радикально что-то поменять.

Ранее DK.RU сообщил, что сеть заведений общепита «Сушкоф и Дель Песто» планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области и выйти на рынок Москвы до 2023 года.

По словам Ивана Зайченко, компания показывает стабильный ежегодный рост и готова к расширению географии присутствия сети. С 2018 г. общая выручка розничной франчайзинговой сети «Сушкоф и Дель Песто» выросла на 52% и за 2020 г. составила 1,5 млрд руб. В период пандемии с марта по декабрь 2020 г. сеть увеличила выручку в среднем на 55% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Один из главных приоритетов развития компании в ближайшие десять лет — масштабирование сети в Центральном и Северо-Западном федеральном округе.