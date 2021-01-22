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«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает
Иллюстрация: личный архив Ивана Зайченко

Иван Зайченко размышляет: с одной стороны, ему интересно попробовать силы в политике и понять, как там все устроено. С другой стороны, страшно за бизнес.

#СЮРПРИЗ#НОВОСТИ

Основатель магазина «Жизньмарт» и сети ресторанов японской еды «Сушкоф» Иван Зайченко рассказал на своей странице в Facebook, что его позвали в депутаты. Теперь предприниматель не знает, как ему быть: попробовать свои силы в политике, чтобы попытаться что-то изменить, или не тратить время на бесполезные занятия:

У меня дилемма. Одна партия, не «Единая Россия», конечно же, предложила мне участвовать в выборах на пост депутата в Законодательное собрание Свердловской области. И я в глубокой растерянности. С одной стороны, мне очень интересно попробовать, я сильно далёк от этой сферы, но мне интересно узнать, как это работает. Как думаете, связываться мне с этим? Можно ли что-то полезное сделать там? Много ли это занимает времени? Есть ли шанс добиться успеха на выборах? Возможно ли совмещать бизнес и работу в Заксобрании?

Среди плюсов депутатства Иван Зайченко отмечает возможность принести кому-то пользу и изменить мир к лучшему:

Но насколько масштабными могут быть эти изменения? Или масштаба больше, чем ремонт детской горки, там сделать никто не даст? Вообще, наверное, круто быть депутатом, или сейчас уже не очень?

Предприниматель беспокоится, что, если погрузится в политическую повестку, то у него не останется времени на существующие проекты:

У меня три больших проекта, Сушкоф, Дель Песто и Жизньмарт.Смогу ли я на все 100 быть и там, и там? Ну и главный вопрос, будут ли бизнесы, дающие работу тысячам людей, в которые десятки партнеров вложили не одну сотню миллионов рублей, чувствовать себя в безопасности, если лицо этих бизнесов будет работать в Заксобрании и пытаться не радикально что-то поменять.

Подписчики Ивана Зайченко с удовольствием дают советы бизнесмену. Кто-то считает, что идти в политики молодому предпринимателю незачем, потому что изменить мир к лучшему все равно не получится.

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает 1

Кто-то считает, что совмещать бизнес и политику вредно:

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает 2

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает 3

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает 4

Другие полагают, что ради интереса стоило бы попробовать свои силы, но таких комментаторов мало:

«Наверное, круто быть депутатом». Уральского бизнесмена позвали в политику. Он пока думает 5

Добавим, что в Свердловском Заксобрании довольно много депутатов, которые совмещают политическую карьеру с бизнесом. Среди них, например, учредитель ТРК «Омега» Владимир Смирнов, владелец бизнеса в фармацевтической сфере Александр Серебренников, совладелец «Таганского ряда» Анатолий Никифоров, глава ГК BROZEX Вячеслав Брозовский, основатель AVS Group Валерий Савельев и другие. DK.RU также рассказывал, кто из депутатов больше всех зарабатывает.

Автор: Екатерина Тарханова
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