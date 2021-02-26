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Екатеринбургская сеть ресторанов заходит в Московскую область

Иван Зайченко
Иван Зайченко. Иллюстрация: DK.RU

До конца 2021 года региональная сеть заведений общепита «Сушкоф и Дель Песто» планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области и выйти на рынок Москвы до 2023 года.

#ЭКСПАНСИЯ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Региональная сеть заведений общепита «Сушкоф и Дель Песто» Ивана Зайченко до 2022 г. планирует привлечь минимум пять новых партнеров для запуска пяти ресторанов в городах Подмосковья.

Иван Зайченко, основатель сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» рассказал DK.RU, что компания показывает стабильный ежегодный рост и готова к расширению географии присутствия сети. С 2018 г. общая выручка розничной франчайзинговой сети «Сушкоф и Дель Песто» выросла на 52% и за 2020 г. составила 1,5 млрд руб. В период пандемии с марта по декабрь 2020 г. сеть увеличила выручку в среднем на 55% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Один из главных приоритетов развития компании в ближайшие десять лет — масштабирование сети в Центральном и Северо-Западном федеральном округе.

Ранее Иван Зайченко рассказывал DK.RU, что 2020 г. стал для рестораторов неким челенджем, где ты «можешь стонать, а можешь подумать, что сделать интересного»:

Надо пользоваться моментом и брать быка за рога. Есть куча возможностей. И нужно верить, что все будет хорошо. Да, бизнес «упал с горы» в части залов ресторана. И еще очень много времени пройдет, прежде чем люди перестанут бояться людных мест. Но я не считаю правильным опускать руки и разочаровываться. Нужно пахать.

Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» основана в Екатеринбурге в 2008 г. С 2017 году сеть развивается по франшизе в городах России. Работает 8 собственных ресторанов сети и 18 открытых по франшизе в девяти городах России: Екатеринбурге, Челябинске, Верхней Пышме, Березовском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сургуте, Каменске-Уральском и Тюмени.

Автор: Анна Хлебникова
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