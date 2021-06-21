«Не переживем закрытия». Рестораторы Екатеринбурга начали вакцинацию сотрудников

После того, как в Москве заявили об обязательной вакцинации 60% работников сфер услуг, представители сферы общепита Свердловской области решили добровольно начать вакцинацию своих работников.

Рестораторы Екатеринбурга заявили о начале добровольной вакцинации своих сотрудников. В конце прошлой недели многим предпринимателям пришло рекомендательное письмо из министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. В нем сообщалось, что правительство региона рассматривает проекта нормативного акта об ограничении режима работы предприятий, в которых процент вакцинации сотрудников менее 100%, пишет JustMedia.ru.

Мы все видим, что происходит в Москве и Питере, новая волна COVID надвигается. Мы в баре приняли решение добровольно вакцинировать всех сотрудников, а тех, кто откажется обязать регулярно приносить на работу тест ПЦР. Это ни в коем случае не пропаганда, мы считаем — это необходимая мера, потому что бары и клубы не переживут очередного закрытия, — сообщается в соцсетях бара «Огонек».

Как рассказал совладелец заведения Евгений Кексин, многие сотрудники собираются вакцинироваться. Весь персонал поделили на две группы, чтобы не останавливать работу.

О постановке первого компонента вакцины в соцсетях сообщил ресторатор Олег Ананьев. Он считает, что его дисциплинированный коллектив спокойно привьется:

Конечно, это пойдет на пользу отрасли и стране – будем смотреть шире на вещи. В какой-то степени это привлечет посетителей.

Отметим, что обязательной вакцинация для сотрудников общественного питания может стать после опубликования официального постановления санитарного врача. В нем должны быть определены различные параметры: количество или процент вакцинированных работников, что делать с теми, у кого есть антитела, а также с теми, кому вакцина противопоказана. В Министерстве труда уточнили, что увольнение сотрудников за отказ от прививок не предусмотрено Трудовым кодексом.

Тем временем в Москве, на долю которой приходится почти половина новых случаев заражений, заявили об обязательной вакцинации 60% работников сфер услуг, в том числе общепита, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Такое же распоряжение ввели и в Подмосковье, где в последние дни выявляют более 1000 новых случаев, писал DK.RU. Кроме того, в Москве начался эксперимент по организации ресторанов, свободных от коронавируса. Доступ в них будет осуществляться по QR-коду, подтверждающему вакцинацию, его нужно будет скачивать с сайта госуслуг. Эксперимент пройдет с 21 по 29 июня, участвующие в нем заведения могут работать после 23:00.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе ограничений из-за роста числа заболевших Covid-19. В частности, отменяются массовые мероприятия, а медучреждения возвращаются в «коронавирусный» режим работы.