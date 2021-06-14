Третья волна? Больницы вновь перепрофилируют под борьбу с коронавирусом

В Свердловской области зафиксирован рост заболевших COVID-19. В регионе вновь разворачивают дополнительные места для лечения заболевших и возвращают медучреждения в красную зону.

В Свердловской области из-за роста числа заразившихся COVID-19 вновь возвращают больницы в «коронавирусный» режим работы. Как сообщает региональный оперштаб, в области увеличивают число мест для лечения больных.

В течение последней недели в регионе развернуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы. Расширение коечной сети связано с тенденцией роста числа заболевших, — сообщает оперштаб.

По официальным данным на 14 июня, за сутки в Свердловской области выявлено 138 случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 90 842. Более сотни заболевших в сутки в Свердловской области фиксируют с начала мая 2021 г.

Добавим, что российские регионы постепенно возвращают ограничения, связанные с Covid-19. Так, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. В этот период москвичам, в частности, запрещено пользоваться скамейками, детскими и спортивными площадками в парках. Нарушителям грозит штраф до 4 тыс. руб. Те же, кто поставит прививку с 14 июня, станут участниками розыгрыша автомобилей, сообщил Сергей Собянин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев своим постановлением обязал жителей носить маски и респираторы в общественных местах, а организации обязаны не пускать тех, кто масочный режим не соблюдает.

В Санкт-Петербурге, где проходят игры чемпионата Европы по футболу, тоже вводят коронавирусные ограничения. С 14 июня обязательно ношение масок. С 17 июня в фан-зонах не допускается оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков. Кроме того, в городе ограничена работа ресторанов (они не могут работать с 2:00 до 6:00), запрещена деятельность фуд-кортов в ТЦ, детских комнат в кафе и введены другие ограничения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не сообщает об ограничениях в регионе из-за роста числа заболевших.