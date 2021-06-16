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Кремль отрицает обязательную вакцинацию. В Москве ее вводят для 60% работающих

Кремль отрицает обязательную вакцинацию. В Москве ее вводят для 60% работающих
Автор фото: Angelo Esslinger. Иллюстрация: Pixabay.com

Из-за сильного роста заболеваемости в Москве решили обязательно вакцинировать более половины работников сферы услуг, образования, транспорта и ЖКХ. Песков отрицает, что будет обязательная вакцинация.

#НОВОСТИ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом до 12-14 тыс. человек в сутки в последние дни российские власти по-прежнему заявляют, что не планируют вводить обязательную вакцинацию. Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем в Москве, на долю которой приходится почти половина новых случаев болезни, заявили об обязательной вакцинации 60% работников сфер услуг, в том числе общепита, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Такое же распоряжение ввели и в Подмосковье, где в последние дни выявляют более 1000 новых случаев.

Как отмечается в постановлении Роспотребнадзора по Москве, интенсивность прироста заболеваемости возросла с 11% 6 июня до 20% в последующие дни. В Москве чаще всего болеют люди трудоспособного возраста, их доля среди заболевших — 60%.  

О начале третьей волны коронавируса в России в конце апреля сообщил Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Ее причинами стали провал вакцинации: согласно опросу «Левада-центра» (признан в России иноагентом), две трети граждан не хотят прививаться, хотя бы одним компонентом вакцины привито 13% населения России, для сравнения, в США — 52%) и практически полное снятие ограничений. В конце мая президент Владимир Путин говорил, что вакцинация от коронавируса — добровольное дело каждого, но предупредил тех, кто не хочет ставить прививку, что они находятся в смертельной опасности. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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