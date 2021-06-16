Путин и Байден решили вернуть послов и совместно проработать вопрос кибератак

В Женеве завершилась встреча президентов России и США, продолжавшаяся несколько часов. О чем удалось договориться лидерам и изменятся ли отношения стран в ближайшее время? Главные итоги встречи.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продлилась почти четыре часа, включая переговоры в узком и широком формате. Это был первый российско-американский саммит со встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. После встречи началась пресс-конференция главы России. О чем договорились президенты стран? Главное в материале DK.RU.

Послы вернутся, Байден – «человек опытный»

Россия и США приняли решение о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение, — сказал Путин на пресс-конференции.

Напомним, российский посол отсутствует в Вашингтоне с середины марта. Тогда причиной отзыва Анатолия Антонова в Москву стало интервью Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Ситуацию с этим заявлением главы США Владимир Путин прокомментировал так: «Ну, что сказать… Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили… Он предложил встретиться. Мы встретились, — сказал Путин. — Я в очередной раз убедился, что президент Байден – человек опытный».

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По кибератакам начнут консультироваться

На вопрос журналиста CNN о кибератаках и общей оценке встречи президент России заявил, что «не было никакой враждебности».

Оценки расходятся, но все-таки обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Разговор был весьма конструктивен, — считает российский президент.

По вопросу кибератак главы стран «договорились начать консультации».

Наибольшее число кибератак — из США, на втором месте Канада, России в этом списке нет, — заявил Путин, подчеркнув, что атаки на российские объекты осуществляются из кибер-пространства США.

За красные линии заступать не стоит

Также на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что стороны обсудили вопрос красных линий, за которые в дальнейшем не стоит заступать. США и Россия, по словам президента, понимают друг друга в этом вопросе:

Так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли, — заметил Путин.

Возможен компромисс в делах сидящих в тюрьме россиян и американцев

«Могут быть найдены определенные компромиссы. МИД России и Госдеп США поработают в этом направлении», — отметил Владимир Путин.

Поговорили и о «господине»

На вопрос корреспондента CNN о Навальном Владимир Путин ответил так:

По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться как лицо дважды осужденное к условному наказанию. Он, сознательно игнорируя это требование закона, выехал за границу на лечение (Навальный в этот момент находился в коме — прим.ред.). Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только вышел из больницы и разместил свои видео-сюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал — то есть сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.

«Что касается таких, как он, к сожалению, формат пресс-конференции не дает поговорить об этом подробно, но если вы сочтете возможным объективно донести это до ваших зрителей, я буду благодарен», — сказал Путин.

Джо Байден, напомним, пару дней назад на вопрос о Навальном ответил так: «Смерть Навального стала бы еще одним признаком того, что у России мало намерений — или вовсе нет — соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия».

Ранее на DK.RU: «У нас нет привычки кого-то убивать». Путин о Навальном, оппозиции и преемнике

Статус ФБК определили «коктейли Молотова»

По словам Владимира Путина, Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) получил свой статус из-за того, что его представители давали инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова»:

Организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить «коктейли Молотова» для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских, — сказал Путин (о связи ФБК и «коктейлей Молотова» на высоком официальном уровне говорится впервые — прим.ред.)

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Исследовать Арктику нужно вместе

Россия и США должны осуществлять взаимодействие по вопросам, связанным с Арктическим регионом, заявил журналистам Владимир Путин.

Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать на этом направлении, — отметил Путин. — Россия и Соединенные Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. Более того, как известно, между Аляской и Чукоткой проходит пролив, с одной стороны США, с другой Россия. Все это вместе должно нас подталкивать к объединению усилий.

Санкции бьют и по США

США в результате введения экономических санкций в отношении РФ потеряли не меньше, чем Россия, уверен Владимир Путин:

После введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет.

Тему Украины тоже затронули

«Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения», — сказал Владимир Путин.