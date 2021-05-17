Генеральный консул США в Екатеринбурге покидает Урал

Генконсул Эми Сторроу опубликовала прощальное обращение. Ранее консульство продолжало работу, но визы выдавали только в Москве. Теперь же получить визу в Америку практически невозможно и в столице.

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает Урал. В соцсетях консульства опубликовано ее прощальное обращение. В нем Эми Сторроу напомнила, что консульство США в Екатеринбурге оказывало услуги в течение 27 лет, соединяя Урал и Западную Сибирь с США.

Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей. Несмотря на то, что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями, — говорится в обращении Эми Сторроу.

Она выразила надежду, что в скором времени консульство возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме.

Напомним, в декабре 2020 г. сообщалось, что генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановит свою работу. К тому моменту оно уже работало в ограниченном режиме: с весны 2020 г. там можно было получить только услуги, связанные с экстремальными ситуациями. Затем стало известно, что работа продолжится, но без оказания визовых услуг. В заявлении генконсула Эми Сторроу говорилось, что с 1 апреля выдавать россиянам визы будут только в московском отделении посольства.

Однако с 12 мая посольство США в Москве приостановило выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических. Американцам в России, у которых истекла виза, посольство рекомендовало покинуть Россию до 15 июня. В дипведомстве объяснили это решением российского правительства от 23 апреля о запрете найма местного и иностранного персонала в любом качестве. В связи с чем посольство США сократило численность консульских сотрудников.

Добавим, что Эми Сторроу приехала в Екатеринбург в 2019 г. после того, как со своего поста ушел генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер. Он пробыл на этой должности два года, писал DK.RU.