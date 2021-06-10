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Фонд борьбы с коррупцией Навального признали экстремистской организацией

Фонд борьбы с коррупцией Навального признали экстремистской организацией
Иллюстрация: Facebook Алексея Навального

Заседание суда длилось 12 часов почти без перерывов, защите отказали во всех ходатайствах. Сторонники Навального планируют изменить оргструктуру и приспособиться к новым реалиям.

#ПОЛИТИКА#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Мосгорсуд поздно вечером 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом по требованию Минюста) экстремистской организацией и ликвидировал ее, как и некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан» («ФЗПГ»). Запрещена также деятельность Общественного движения «Штабы Навального». 

Признать организации политика Алексея Навального экстремистскими требовала московская прокуратура, представители ведомства утверждали, что ФБК «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — приводит «Медиазона» цитату прокуратуры.

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Заседание длилось более 12 часов, судья при этом отказал во всех ходатайствах адвокатов, в том числе с просьбой вызвать в суд самого Навального. Защита ФБК намерена обжаловать решение суда. 

Да какая разница, как мы называемся? ФБК, не ФБК. Штабы, не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим, — такое сообщение появилось в соцсетях политика.
Соратники оппозиционера объявили о роспуске сети региональных штабов Навального еще в апреле 2021 г., так как сохранить их работу в нынешнем виде было невозможно. 
Автор: Андрей Пермяков
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