Фонд борьбы с коррупцией Навального признали экстремистской организацией

Заседание суда длилось 12 часов почти без перерывов, защите отказали во всех ходатайствах. Сторонники Навального планируют изменить оргструктуру и приспособиться к новым реалиям.

Мосгорсуд поздно вечером 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом по требованию Минюста) экстремистской организацией и ликвидировал ее, как и некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан» («ФЗПГ»). Запрещена также деятельность Общественного движения «Штабы Навального».

Признать организации политика Алексея Навального экстремистскими требовала московская прокуратура, представители ведомства утверждали, что ФБК «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — приводит «Медиазона» цитату прокуратуры.

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Заседание длилось более 12 часов, судья при этом отказал во всех ходатайствах адвокатов, в том числе с просьбой вызвать в суд самого Навального. Защита ФБК намерена обжаловать решение суда.

Да какая разница, как мы называемся? ФБК, не ФБК. Штабы, не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим, — такое сообщение появилось в соцсетях политика.