«У нас нет привычки кого-то убивать». Путин о Навальном, оппозиции и преемнике

«Даже если какой-то человек критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что он с конструктивными взглядами, предан стране, сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны».

Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу, в котором рассказал об отношениях с США, заключении оппозиционера Алексея Навального и в целом об оппозиции, законе об иностранных агентах и принципе выбора преемника. Любопытно, что перед интервью Кир Симмонс и его команда две недели просидели на карантине. Диалог опубликован на сайте Кремля, приводим главные цитаты из него.

Про российско-американские отношения

«В Соединённых Штатах в последние годы российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США… Нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, — тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это».

Путин назвал главной ценностью в международных отношениях стабильность и предсказуемость и попенял, что как раз этого не видел со стороны американского правительства в предыдущие годы. Так, он заявил, что Россия не раз предлагала США договориться о совместной работе в сфере безопасности киберпространства, но американское правительство отказывается.

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Про оппозицию и закон об иноагентах

«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно».

Тот факт, что в России несистемная оппозиция сталкивается с уголовными обвинениями, а закон об иностранных агентах препятствует деятельности многих организаций, в том числе СМИ, Путин объяснил тем, что закон об иноагентах был принят в России совсем недавно, с целью защитить общество от атак извне. Он несколько раз подчеркнул, что в США закон об иностранных агентах был принят еще в 30-е годы, и там он гораздо жестче.

Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?, — сказал Путин.

По его утверждению, «многие структуры так называемого гражданского общества» финансируются из-за рубежа, активисты проходят подготовку за рубежом, и когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы, и они мягче, чем ваши».

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Про Алексея Навального

В ответ на вопрос, приказывал ли Путин убивать оппозиционера, он ответил: «Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать». Заключение Навального президент, который упорно не называет оппозиционера по имени, объяснил тем, что тот нарушал порядок условного лишения свободы (политик проходил лечение в Германии после того как его отравили на борту самолета в августе 2020 г.).

В ответ на вопрос, может ли Путин пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым, он сказал, что решение об освобождении принимает суд, а не президент. Тюремная медицина находится не в лучшем состоянии, признал Путин, но относиться к Навальному будут не хуже, чем к другим, утверждает он.

Про выбор преемника

«Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? …На политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России.

Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.

Когда-то, разумеется, — это естественный процесс, биологический — нам всем будет замена: и Вам на своём месте, мне на своём».