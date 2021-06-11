Администрация Екатеринбурга разместит медпункт в незаконном здании над станцией метро

Вокруг двухэтажного здания, построенного над будущей станцией метро «Бажовская», продолжают разворачиваться события. Администрация Екатеринбурга решила отказаться от идеи сноса офисного здания.

Ранее владелец незаконной постройки ООО «Промавтосервис» предлагал властям организовать там пункт медицинской помощи или дом детского творчества. Мэрия отказалась и была намерена вернуть утерянные земли, однако теперь чиновники передумали.

Рустам Галямов, заместитель главы Екатеринбурга по строительству, считает, что если здание готово к эксплуатации и не представляет опасности, то вопрос о размещении медпункта будет рассмотрен:

Сегодня судом здание признано бесхозным, и оно является самостроем, а земля возвращена городу. Есть решение снести эту постройку. В ближайшее время мы решим, что с ним делать. Но если юридически будет возможность, мы рассмотрим размещение медпункта. Нужно будет пригласить специалистов лаборатории уральского федерального института. Это крупнейший институт, который может дать заключение, действительно ли конструкция в нормативном состоянии. Ведь здание простояло три года и не эксплуатировалось. Если в совокупности эти факторы будут, почему нет? Мы занимаемся этим вопросом.

Напомним, что на данный момент станция метро по большей части готова, однако выходы на поверхность из подземки власти начнут строить, только когда будет готова третья очередь метро. Поскольку земля над будущей станцией метро простаивала, то в 2014 г. бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, в котором разрешил на площадке 6,96 тыс. кв. м построить автостоянку на 280 мест.

Компания «Промавтосервис» арендовала эту землю и получила разрешение на строительство. В 2018 г. на пересечении ул. Большакова и ул. 8 марта компания построила автостоянку и автосалон. В том же году застройщик и мэрия выясняли судьбу арендованной земли в суде.

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский так объяснял позицию мэрии:

По какой-то причине земля была отдана под парковку. Потом по каким-то причинам на ней был построен объект капитального строительства и было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию — хотя земля выдавалась без права строительства. И затем по суду землю под зданием выкупили за 11 млн руб.

Судебные споры закончились в 2020 г., когда Арбитражный суд Уральского округа постановил вернуть землю над недостроенной станцией метро в собственность муниципалитета, а возведенный автосервис снести. Также в суде отменили обеспечительные меры, которые разрешали девелоперу приступить к сносу здания в течение 30 дней после получения соответствующего постановления.

Земельный участок должен быть возвращен в собственность Екатеринбурга, а компания «Промавтосервис», выстроившая на той земле здание автоцентра, должна его снести. В свою очередь, мэрия должна вернуть «Промавтосервису» 12,4 млн руб., которые фирма заплатила за выкуп земли, — пояснили судебное решение в пресс-службе города.

В апреле 2021 сообщалось, что собственник здания на пересечении улиц Большакова и 8 марта получил отсрочку, но незаконную постройку снесут до 25 октября 2021 г.

Ранее DK.RU писал, что вопрос о судьбе дальнейшего строительства екатеринбургского метрополитена может сдвинуться с места. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что планирует привлечь к строительству новой ветки свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве.

Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро. Наверное, это обещание, которое сложно реализуемо, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. У меня в планах встретиться с коллегами. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать, — отметил глава города.

Также в Екатеринбурге может появиться восемь маршрутов наземного метро, которое свяжет центр с города с отдаленными районами и городами-спутниками. На реализацию проекта потребуется пять лет и 129 млрд руб. В эту сумму включен выкуп земельных участков, строительство железнодорожных путей и мостов, платформ на станциях, обустройство ЛЭП и различных коммуникаций.