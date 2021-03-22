Восемь маршрутов за 129 млрд рублей. Чего горожанам ждать от наземного метро

Городская электричка должна не только связать отдаленные районы и города-спутники с центром Екатеринбурга, но и сделать отказ от личной машины комфортным и экономически выгодным.

В Екатеринбурге может появиться восемь маршрутов городской электрички, наземного метро, которое свяжет центр с города с отдаленными районами и городами-спутниками. О проекте пишет Е1, подчеркивая, что сейчас одним из главных минусов транспортной сети города является плохая связь центра с периферией. Именно это и должно исправить наземное метро.

Городская электричка берется решить многие проблемы, включая набитый до отказа общественный транспорт и необходимость делать пересадки для того, чтобы доехать из спального района в центр города. Но на реализацию проекта нужны миллиарды рублей. Разработчики концепции предлагают такие направления:

1. Новокольцовский маршрут.

2. Юго-Западный маршрут.

3. Северный маршрут (малый).

4. Северный маршрут (большой).

5. Ветка Екатеринбург — Среднеуральск.

6. Ветка Екатеринбург — Березовский.

7. Ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма.

8. Ветка Екатеринбург — Сысерть.

Использовать на линиях планируется электропоезда «Ласточка», рассчитанные на 1500 человек (416 посадочных мест в составе из 5 вагонов).

Новокольцовский маршрут

Пройдет через жилой сектор микрорайона, объекты универсиады 2023 года, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-ленд», аэропорт Кольцово.

Протяженность — 31 километр, 16 остановок.

Юго-Западный маршрут

Пройдет через микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая Речка, ВИЗ-правобережный. Протяженность — 43 километра, на двухпутном участке обустроят 22 остановки. Потенциальный пассажиропоток — 380 тыс. человек.

Сейчас проект разрабатывают в правительстве области, мэрии и РЖД.

В основе лежит концепция пассажирских перевозок на территории Екатеринбургской агломерации, которая свяжет в единый транспортный каркас развивающиеся районы мегаполиса и близлежащие города, — рассказали в РЖД. — Новые линии городской электрички могут стать для Екатеринбурга аналогом наземного метро. Концепция предполагает создание пересадочных узлов, связанных с другими видами общественного транспорта.

В екатеринбургской мэрии уверены, что проект городской электрички жизнеспособен, удачным примером его реализации стала Москва. В теории развитая сеть электричек разгрузит городской транспорт Екатеринбурга на 5–20% и уменьшит постоянные пробки до 5–7 баллов.

На реализацию проекта потребуется пять лет и 129 млрд руб. В эту сумму включен выкуп земельных участков, строительство железнодорожных путей и мостов, платформ на станциях, обустройство ЛЭП и различных коммуникаций. Предполагается, что проезд в метро будет стоить 32 руб.

Напомним, ранее экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал протянуть в городе канатную дорогу: от Ботаники до аэропорта и через Исеть — от Ельцин Центра — до кинотеатра «Космос».

Пришедший на смену Высокинскому Алексей Орлов пообещал привлечь к строительству екатеринбургского метро свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве:

Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать, — отметил он.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург получит в 2021 г. 2,2 млрд руб. из нацпроектов на соцобъекты и автодороги. Это почти половина суммы, выделяемой правительством в рамках реализации национальных проектов в 2021–2023 годах.