В Екатеринбурге осенью снесут офисный центр

Здание построено на участке, где планируется станция метро. Разбирательства шли несколько лет, в итоге собственник проиграл суд городской администрации, но получил отсрочку для сноса.

Здание на пересечении улиц Большакова и 8 марта в Екатеринбурге снесут до 25 октября 2021 г. Собственник (ООО «Промавтосервис») получил отсрочку исполнения решения суда на полгода. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области. Сноса здания добивается администрация города.

Компания «Промавтосервис» взяла в аренду участок площадью 6966 кв. м на пересечении улиц Большакова и 8 марта в 2015 г. без права возведения капитальных строений, так как земля зарезервирована под строительство станции метро. Однако компания оформила землю в собственность и построила на ней двухэтажное здание. После чего обратилась в суд с требованием к администрации города продать участок за 12 млн руб. — это 15% от его кадастровой стоимости. Владелец участка настаивал, что здание построено законно.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о судебных спорах между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская». Администрация Екатеринбурга оформила участок в собственность, на очереди — демонтаж здания. Если «Промавтосервис» откажется его снести, город найдет подрядчика для этих работ, расходы же взыщут с ответчика.

Напомним, что вопрос финансирования дальнейшего строительства екатеринбургского метро много лет находится в подвешенном состоянии. Новый мэр Алексей Орлов пообещал привлечь к строительству екатеринбургского метро свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве:

Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать, — отметил он.

В Екатеринбурге может появиться наземное метро — городская электричка с восьмью маршрутами, которая свяжет центр с отдаленными районами и городами-спутниками. Однако на реализацию проекта тоже нужны миллиарды рублей.