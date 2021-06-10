У экс-главы МУГИСО снова проходят обыски

Сотрудники четвертого следственного управления СК РФ проводят обыски у Алексея Пьянкова, который ранее возглавлял МУГИСО, а теперь занимает пост председателя совета директоров АО «Облкоммунэнерго».

Обыски проходят как дома у Алексея Пьянкова (в ЖК «Тихвинъ»), так и на рабочем месте, пишет портал 66.RU. Дело, в рамках которого идут следственные мероприятия, связано со строительством бизнес-центра «Тургенев» в Екатеринбурге, сообщают источники издания. В апреле текущего года следственные мероприятия проходили также в самом бизнес-центре. Новые обыски прошли в ночь с 8 на 9 июня.

В рамках расследуемого дела уже задержаны 10 или более человек, сообщает 66.RU. По данным источника издания, среди задержанных двое с адвокатским статусом, а также действующий первый заместитель министра МУГИСО Елена Николаева. В ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения. Самого Алексея Пьянкова и бывшего замминистра МУГИСО Артема Богачева — главных фигурантов дела — задержать не удалось. Возможно, они попытаются скрыться, говорят собеседники портала.

По данным источников, правоохранительные органы подозревают, что выделение земельного участка для строительства бизнес-центра шло с нарушениями, присутствовали факты коррупции.

Здание на Тургенева, 18 построили на месте объекта культурного наследия (ОКН) — дома Крылова. Сам ОКН был практически разрушен, и в 2014 г. его начали восстанавливать. В итоге к небольшому двухэтажному сооружению пристроили новый бизнес-центр.

Напомним, в 2016 г. Алексей Пьянков уже становился фигурантом уголовного дела о коррупции. Как рассказывал DK.RU, Пьянкова и его заместителей обвинили в получении взятки в размере 31,5 млн руб. и покровительстве выкупу по завышенной цене объектов недвижимости под предлогом подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу-2018. Алексей Пьянков провел два месяца в СИЗО, потом находился под домашним арестом и был отпущен под залог в 2 млн руб.

В феврале 2018 г. дело экс-министра передали в суд, который длился более года. В апреле 2019-го один из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» Константин Никаноров признался в том, что дал «заведомо ложные показания» в отношении экс-главы Мингосимущества, сообщал DK.RU. В итоге дело развалилось. Однако в марте 2021 г. представители правоохранительных органов провели следственные действия в БЦ «Тургенев», которые могут быть связаны с преступным эпизодом, касающимся Алексея Пьянкова.

Отметим, когда экс-чиновник еще был фигурантом уголовного дела, совет директоров «Облкоммунэнерго» принял решение утвердить его в должности председателя совета директоров компании. Одновременно стало известно, что экс-министр был назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области.

В начале мая губернатор Свердловкой области Евгений Куйвашев включил Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд». Над подготовкой саммита вместе с Пьянковым будут работать заместитель губернатора Александр Высокинский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов — они включены в состав оргкомитета тем же распоряжением губернатора, что и Пьянков.