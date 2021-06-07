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Российский лоукостер увеличивает число прямых рейсов из Екатеринбурга заграницу

Российский лоукостер увеличивает число прямых рейсов из Екатеринбурга заграницу
Иллюстрация: pixabay.com

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты на Кипр. В мае лоукостер стал летать в Ларнаку, а в июле добавляет в свое расписание еще один город. Ранее полеты осуществлялись только в 2016 году.

#ТУРИЗМ#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Лоукостер «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») в июле начнет летать в Пафос из Екатеринбурга. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю (по субботам), сообщает пресс-служба авиперевозчика. Ранее полеты осуществлялись в летнем сезоне-2016.

Пафос станет вторым городом Кипра, куда в этом летнем сезоне летает «Победа»: еженедельные рейсы запланированы в Ларнаку из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Перми и Челябинска.

Напомним, что Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы. Теперь в Кольцово постепенно увеличиваю число международных рейсов.

В июне возобновляется прямое авиасообщение с Грецией и Болгарией. Ранее DK.RU сообщал о прямом авиасообщении между Екатеринбургом и Черногорией и Израилем. Кроме того, стало известно, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.

Автор: Анна Хлебникова
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